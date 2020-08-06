【大國博弈】美禁制中國應用程式，張智威：騰訊走弱料試５１５元

《經濟通通訊社記者張穎淇６日報道》恆生科技指數推出兩星期，引來不少資金流入科網板

塊大炒特炒。而當中龍頭之一的騰訊（００７００）亦有資金追捧。但面對美國一系列對華新措

施，加上多個市場消息打擊，持續有升勢，接連攀升的ＱＱ又是否能撐下去？



＊中美關係惡化中企成磨心＊



美國國務卿蓬佩奧於昨日（５日）表示華府將推出連串針對中國的措施，包括將不被信任的

中國應用程式於美國應用程式商店下架，而他又指抖音、海外版ＴｉｋＴｏｋ及騰訊旗下微信等

應用程式對美國民眾的個人資料及數據構成嚴重威脅。代表美國有大機會下架微信。對騰訊來說

，雖然其競爭對手字節跳動亦會因抖音與ＴｉｋＴｏｋ受限迎來挑戰，但對整個行業而言，消息

無疑是一大衝擊。加上騰訊投資的短片平台「快手」於６月才剛推出與抖音性質相近的海外版程

式「Ｚｙｎｎ」，相信必然會受到這次風波影響。更重要的是蓬佩奧已聲言繼除去ＴｉｋＴｏｋ

後，下一個目標將會是微信海外版，對公司打擊更重，加上作為龍頭公司業務亦遍布各地，料此

後騰訊將會成中美關係的主要磨心。



＊限制中國雲端服務供應商＊



與此同時，據《印度時報》引述當地政府消息人士報道指，印度政府已要求Ｇｏｏｇｌｅ和

蘋果下架百度和微博兩款應用程式，並已通知當地互聯網服務供應商對其進行封鎖。另外彭博社

亦引述印度政府文件指，騰訊旗下ＱＱ、字節跳動旗下Ｖｉｇｏ Ｖｉｄｅｏ、小米（０１８１

０）旗下Ｍｉ瀏覽器、微博、百度的主要搜索產品、美圖（０１３５７）將被列入最新一輪停用

黑名單，禁止使用應用程式總數達１０６項，代表中資科網行業連同騰訊業務再進一步受壓。

另外，美國國務院將與商務部及其他部門合作，限制中國雲端服務供應商，避免騰訊、阿里

巴巴（０９９８８）、中移動（００９４１）、中電信（００７２８）及百度等企業控制雲端服

務，並收集、儲存、處理與美國有關的敏感資料。



＊藍籌新貴或分薄騰訊權重＊



騰訊控股今日收跌０﹒９８％，報５５５﹒５元；成交約２０５７萬股，涉資１１３﹒４４

億元。參考經濟通ＨＶ２機圖表，騰訊於上月９日、２１日與今日曾升至５６４元位置，惟至今

日第三次挑戰該位置仍未能突破，料其後衝破該位置的阻力應會更大。信誠證券聯席董事張智威

對《經濟通通訊社》表示，認為騰訊的技術走勢較弱，除了受以上負面消息影響，亦需考慮下周

五（１４日）公布的恆生指數季檢結果，由於阿里巴巴（０９９８８）、美團點評（０３６９０

）等同類大熱亦有望納入，料或會分薄騰訊所佔的權重比例而為其帶來沽壓。因此他料騰訊或會

跌穿１０天線（５４０﹒３元）與２０天線（５３８﹒７５元），下試上次低位５１５元位置。



表列騰訊與相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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軟硬件股份：

騰訊控股（００７００） ５５５﹒５０元 跌０﹒９８％

阿里巴巴（０９９８８） ２５７﹒００元 升０﹒４７％

網龍 （００７７７） ２４﹒００元 升２﹒１３％

聯想集團（００９９２） ４﹒８０元 跌１﹒６４％

美圖公司（０１３５７） １﹒５９元 跌０﹒６３％

小米集團（０１８１０） １５﹒９２元 升２﹒１８％

微盟集團（０２０１３） １１﹒９８元 跌０﹒９９％

美團點評（０３６９０） ２２１﹒２０元 升１﹒２８％



電訊服務商：

中國電信（００７２８） ２﹒３１元 跌２﹒９４％

中國聯通（００７６２） ４﹒４０元 跌１﹒７９％

中國移動（００９４１） ５４﹒０５元 跌２﹒６１％

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註：資料截至８月６日收市

