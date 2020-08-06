《窩輪豪情－梁業豪》好淡雙方勝負未分

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、能
源業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為俄鋁
（００４８６）、美團點評（０３６９０）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選華潤燃氣（０１１９３）、中國海外（００６８８）與匯控（００００５）。
昨天（５日）港股大市成交量變化並不配合升勢，高開的市況自然引來了獲利回吐沽盤，而
藍籌股的沽壓亦如預期般較國企股為大。恆指期貨小時圖上連續出現３枝陰燭後，跌勢暫見喘定
，惟價位的回升動力未見回復。自從８月份合約成為焦點月份合約後，淡友大戶率先進攻，本周
二（４日）才見好友大戶反攻。客觀而言，目前雙方勝負未分；嚴格而言，則屬略為偏淡。於市
場平衡點附近買賣牛熊證或衍生權證圖利並非易事，只宜即市小注怡情，直至出現真正後市方向
為止。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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