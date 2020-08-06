《談國論企－黎偉成》工業巨企科企６月份利潤續升

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２０年１－６月份同比跌勢持續

放緩，而６月份所賺的同比升幅較上月明顯擴大，且恢復環比增長，足見復工復產復商復市使經

濟基本回復穩中有進發展，內需轉強挺工業生產和經營回報徐徐改善，表現難能可貴。惟美、歐

等地經濟受惡疫所困有衰退威脅，使中國以工貿為主的對外經濟難掉以輕心。



＊高技術製造業表現理想仍受困海外市場＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２０年

１－６月份累計達２﹒５１１４萬億元，即使同比減少１２﹒８％，仍屬相當不錯的業績，理由

為此數相對於１－５月份累計１﹒８４３４萬億元所減的１９﹒３％，和１－４月份

１﹒２５９７萬億元所減的２７﹒４％少，分別收窄６﹒５個百分點和１４﹒６個百分點，當然

遠優於１－３月份跌３６﹒７％和１－２月份跌３８﹒３％的表現。難得的，是工業大企的實現

利潤於６月份６６６５億元，同比增長１１﹒５％，較５月份５８２３﹒４億元的６％升幅多增

５﹒５個百分點，加上４月份只是少賺４﹒３％，反映出工業大企在二季度的經營回報有持續性

的良佳提升，實乃十分良性的經濟社會啟示，更顯政府的防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫措

施效佳。

此可在工業大企兩大方面看：（甲）實現利潤徐徐改進，可見之於多個方面，其中（一）在

產業方面：（Ｉ）製造業實現利潤總額於２０２０年１－６月份達２﹒１２２萬億元同比減少９

﹒８％，不僅跌至單位數，更較１－５月份１﹒５４６１萬億元減１６﹒６％和１－４月份１﹒

０２６萬億元的２６﹒８％減幅要低６﹒８個百分點和１７個百分點，有改進；（ＩＩ）電力、

熱力、燃氣生產和供應業賺２２４５億元同比減少８﹒７％，同樣是減幅不斷收窄。問題是（Ｉ

ＩＩ）採礦業的實現利潤總額，於１－６月份賺１６４７億元的同比跌幅仍高達４１﹒７％

，可見此一產業存困甚深。

再以（二）行業看，全國規模以上工業的４１大類行業於１－６月份的回報情況，便可印證

製造業的表現頗不錯之說不虛：利潤有上升的主要為（１）計算機通計及其他電子設備的利潤增

長於１－６月份達２７﹒２％；（２）煙草農副產品多賺１４﹒８％；（３）專用設備利潤於份

同比上升２０﹒７％，漲幅較１－５月份的１６﹒６％擴大，確認扭轉１－４月下降３﹒１％之

況。

實現利潤總額仍跌的大企業，跌幅普見收窄，尤其是：（４）通用設備製造業利潤同比跌１

﹒１％，較１－５月的６﹒８％跌幅收窄５﹒７個百分點，有望負轉正；（５）黑色金屬冶煉和

壓延加工製造業跌幅亦由前５個月的５７﹒２％，收窄為４０﹒３％跌幅，連（６）石油然氣開

採業減幅由７５﹒８％稍收窄至７２﹒６％，顯高技術的製造業受疫情影響相對較少。



＊營業收入利潤率提升產成本存貨有改善＊



（乙）工業企業的的財務狀況（Ａ）整體收支情況，營業收入於１－６月份累計４６﹒３１

億元同比減少５﹒２％，比發生營業成本３９﹒１６億元的４﹒７％減幅多減０﹒５個百分點，

但營業收入利潤率５﹒４２％，仍高於１－５月份的５％、１－４月份４﹒４５％、１－３月份

的３﹒９４％和１－２月份的３﹒５４％要高，意味工業企業在復工復產後的經營和回報，有改

進。

（Ｂ）企業的（ｉ）產成品存貨１－６月份累計４﹒４４萬億元同比增長８﹒３％，卻仍較

１－５月份達４﹒４７萬億元所增９％少增０﹒７個百分點，意味企業的出貨量有所增加，該為

良性啟示；但（ｉｉ）應收帳款１５﹒３４萬億元同比增長１２﹒７％，低於１－５月份

１５﹒１３萬億元同比所增的１３％，屬可預期者。

規模以上工業企業的業務業績於特別是６月份的二季度皆有改進，當會使中小微企業的經營

和回報，有逐步良性的影響。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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