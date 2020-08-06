《異動股》ＩＧＧ（７９９）飆逾７％創一年高，中期純利升近九成

《經濟通通訊社６日專訊》ＩＧＧ（００７９９）現價升７﹒２４％，報８﹒３元，上破２

０１９年７月至今高位；成交約１１１萬股，涉資９２４萬元。

ＩＧＧ公布截至今年６月底止中期業績，純利為１０﹒３２億元，按年上升８６％，每股基

本盈利０﹒１０８４美元，按年升９２﹒９％；派中期息２５﹒１仙及特別股息２５﹒１仙，合

共５０﹒２仙，按年飆升２﹒８６倍。

期內，收入為２４﹒２６億元，按年減少１２﹒８％；經調整淨利為１０﹒４３億元，按年

增加８２﹒５％。

現時，恆生指數報２５２０１，升９８點或升０﹒３９％，主板成交２０﹒４０億元。國企

指數報１０２９１，升３４點或升０﹒３４％。

即月期指新報２５１９３，升１４１點，低水８點。即月國指期貨報１０２８１，升５６點

，低水１１點。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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ＩＧＧ（００７９９） ８﹒３０元 升７﹒２４％

中手游（００３０２） ３﹒３８元 升１﹒５０％

網龍（００７７７） ２３﹒８０元 升１﹒２８％

樂遊科技（０１０８９） ３﹒０４元 升０﹒６６％

創夢天地（０１１１９） ４﹒９０元 升０﹒６２％

百奧家庭（０２１００） １﹒２２元 無升跌

心動公司（０２４００） ４２﹒３０元 升０﹒４８％

禪遊科技（０２６６０） １﹒２４元 升１﹒６４％

友誼時光（０６８２０） ３﹒０７元 無升跌

祖龍娛樂（０９９９０） ２４﹒０５元 無升跌

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（ｊｃ）

