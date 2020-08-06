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即市新聞

06/08/2020 09:28

《異動股》ＩＧＧ（７９９）飆逾７％創一年高，中期純利升近九成

　　《經濟通通訊社６日專訊》ＩＧＧ（００７９９）現價升７﹒２４％，報８﹒３元，上破２
０１９年７月至今高位；成交約１１１萬股，涉資９２４萬元。
　　ＩＧＧ公布截至今年６月底止中期業績，純利為１０﹒３２億元，按年上升８６％，每股基
本盈利０﹒１０８４美元，按年升９２﹒９％；派中期息２５﹒１仙及特別股息２５﹒１仙，合
共５０﹒２仙，按年飆升２﹒８６倍。
　　期內，收入為２４﹒２６億元，按年減少１２﹒８％；經調整淨利為１０﹒４３億元，按年
增加８２﹒５％。
　　現時，恆生指數報２５２０１，升９８點或升０﹒３９％，主板成交２０﹒４０億元。國企
指數報１０２９１，升３４點或升０﹒３４％。
　　即月期指新報２５１９３，升１４１點，低水８點。即月國指期貨報１０２８１，升５６點
，低水１１點。
　　

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　８﹒３０元　　　升７﹒２４％
　　中手游（００３０２）　　　　３﹒３８元　　　升１﹒５０％
　　網龍（００７７７）　　　　２３﹒８０元　　　升１﹒２８％
　　樂遊科技（０１０８９）　　　３﹒０４元　　　升０﹒６６％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒９０元　　　升０﹒６２％
　　百奧家庭（０２１００）　　　１﹒２２元　　　無升跌
　　心動公司（０２４００）　　４２﹒３０元　　　升０﹒４８％
　　禪遊科技（０２６６０）　　　１﹒２４元　　　升１﹒６４％
　　友誼時光（０６８２０）　　　３﹒０７元　　　無升跌
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　２４﹒０５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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