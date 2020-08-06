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即市新聞

06/08/2020 10:11

《異動股》騰訊挫逾２％，蓬佩奧點名要求微信等中資應用程式下架

　　《經濟通通訊社６日專訊》騰訊控股（００７００）現價跌２﹒０５％，報５４９﹒５元；
成交約４９９萬股，涉資２７﹒７８億元。
　　美國國務卿蓬佩奧周三（５日）表示，華府將推出連串針對中國的措施，將不被信任的中國
應用程式於美國應用程式商店下架。他又指，抖音及海外版ＴｉｋＴｏｋ及騰訊旗下微信等應用
程式，對美國民眾的個人資料及數據構成嚴重威脅。
　　現時，恆生指數報２４８６５，跌２３７點或跌０﹒９５％，主板成交３４３﹒４９億元。
國企指數報１０１９２，跌６４點或跌０﹒６３％。
　　上證綜合指數報３３７２，跌４點或跌０﹒１４％，成交１８１１﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１３８５０，跌１１０點或跌０﹒７９％，成交２３９４﹒４９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　５４９﹒５０元　　　跌２﹒０５％
　　閱文集團　（００７７２）　　　　５４﹒４０元　　　跌１﹒２７％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　　１４﹒６８元　　　升０﹒８２％
　　小米集團　（０１８１０）　　　　１５﹒６４元　　　升０﹒３９％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　１２９﹒５０元　　　跌１﹒４５％

　　美團點評　（０３６９０）　　　２２５﹒６０元　　　升３﹒３０％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　　４８﹒１５元　　　跌２﹒１３％
　　京東集團　（０９６１８）　　　２５２﹒８０元　　　跌０﹒０８％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　　２５５﹒００元　　　跌０﹒３１％
　　網易　　　（０９９９９）　　　１４９﹒３０元　　　跌０﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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