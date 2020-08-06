《午市前瞻》中美關係惡化港股或下試１００天線，短炒宜選油金股

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股造好，納指企穩萬一點高位。港股則高開９８點報２５

２０１點，出口及內需股表現不俗，惟長和系受累長建（０１０３８）績差走低；騰訊（００７

００）旗下微信應用程式或被迫於美國下架，一度挫逾３％；港交所（００３８８）破頂後亦倒

跌，拖累港股最多跌４６１點見２４６４１點，穿二萬五關。早市收跌４０９點或跌１﹒６３％

，報２４６９２點，失守十天（２４７４７點）、二十天線（２５０５０點），主板成交７７８

﹒６１億元。國指報１０１１５點，跌１４１點或１﹒３８％。

重磅股方面，富瑞認為港交所（００３８８）淨資產回報率只略高於亞洲市場平均水平，預

計未來１至３個月內將面臨獲利回吐壓力，港交所早段破頂，最高見３８８元，其後不敵大市氣

氛轉弱回落，半日收跌１﹒５５％，報３８０元。匯控（００００５）跌２﹒２１％，報３３﹒

２元；中移動（００９４１）走低２﹒０７％，報５４﹒３５元；建行（００９３９）跌１﹒３

８％，報５﹒７１元；友邦（０１２９９）跌１﹒８１％，報７０﹒６５元。

Ａ股兩市高開低走，上證綜指收報３３６４點，跌１２點或０﹒３８％，成交３５３７﹒４

８億元人幣；深證成指報１３８２１點，跌１３９點或１％，成交４６５０﹒８８億元人幣。



＊蓬佩奧點名批評微信，騰訊半日跌近２﹒７％＊



美國國務卿蓬佩奧點名批評微信危害美國公民數據安全，華府將推出連串針對中國的措施，

將不被信任的中國應用程式於美國應用程式商店下架，騰訊跌２﹒６７％，報５４６元。阿里巴

巴（０９９８８）亦跌０﹒６３％，報２５４﹒２元。中信證券認為，美團（０３６９０）連續

數個季度以強勁的經營表現驗證了核心的盈利邏輯，目標價２２５﹒２元；美團早市再破頂，市

值突破１３０００億元，收升１﹒８３％，報２２２﹒４元。Ｃａｎａｌｙｓ發布全球智能手機

市場第二季度報告，小米（０１８１０）穩守全球第四智能手機廠商，同時在歐洲市場智能手機

出貨量逆勢上升，小米平收，報１５﹒５８元。

長建公布中期純利按年跌５２％，中期息則維持每股６８仙，績後遭野村下調目標價兩成四

，跌３﹒７９％，報３９﹒３５元，為早市表現最差藍籌。電能（００００６）中期純利按年跌

４０﹒３％，同樣維持每股派息，股價挫２﹒３％，報４２﹒４５元。長實（０１１１３）及長

和（００００１）日內放榜，前早跌１﹒１１％，報４４﹒５５元；後者軟跌１﹒５６％，報５

０﹒４５元。

美國上周原油庫存減少７３７﹒３萬桶，減幅較市場預期多逾一倍。三桶油輕微向上，中海

油（００８８３）揚１﹒１７％，報８﹒６２元；中石化（００３８６）升０﹒８７％，報３﹒

４６元；中石油（００８５７）升０﹒３６％，報２﹒８元。Ｆ三星原油期（０３１７５）升０

﹒４８％，報２﹒９１２元；中海油服（０２８８３）升０﹒３２％，報６﹒３５元。



＊中國獎勵換車，車股受捧＊



大和看好中國零食行業的盈利增長前景，和持續不斷增加市場份額，首次覆蓋該行業並予正

面評價，予周黑鴨（０１４５８）買入評級，稱其受益於疫情之後店舖流量的恢復，周黑鴨升５

﹒６２％，報７﹒３３元。其他食品股個別發展，五谷磨房（０１８３７）升８﹒７％，報０﹒

７５元；旺旺（００１５１）跌１﹒１９％，報５﹒７９元；康師傅（００３２２）跌０﹒９５

％，報１４﹒５２元；蒙牛（０２３１９）挫２﹒１８％，報３５﹒９元；

五谷磨房（０１８３７）升８﹒７％，報０﹒７５元。

內媒報道，深圳市商務局根據《深圳市人民政府辦公廳關於印發進一步激發消費活力促進消

費增長的若干措施的通知》有關要求，發布了「以舊換新」汽車購置獎勵的申領指引，支持消費

者購買更環保的小汽車。電動車股及相關股普揚，華晨中國（０１１１４）升４﹒２１％，報８

﹒４２元；永達汽車（０３６６９）升２﹒４６％，報８﹒３２元；美東汽車（０１２６８）跌

１﹒４９％，報２３﹒１５元；天能動力（００８１９）跌１﹒４９％，報１８﹒５２元；比亞

迪股份（０１２１１）跌０﹒８３％，報７７﹒７元。

碧桂園服務（０６０９８）發盈喜，預期中期未經審核合併收入、稅前利潤、期內淨利潤及

股東應佔利潤，將均按年錄逾５０％增長，收升１﹒８６％，報４９﹒２５元。綠城服務（０２

８６９）亦預期中期純利按年增至少５０％，漲６﹒３７％，報１１﹒３６元。鑫苑服務（０１

８９５）升１５﹒４４％，報４﹒５６元；佳兆業美好（０２１６８）跌１﹒１６％，報３４元

；雅生活服務（０３３１９）升０﹒１１％，報４５﹒３５元。



＊張智威：招金礦業波動大，短炒目標１０﹒５元＊



港股今早高開後火速們跌，急瀉穿２５０００關口，更曾低見２４６４１點。信誠證券聯席

董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今日大市受重磅股騰訊與匯控的跌勢拖累跌穿２５０００

關，主要由於中美磨擦續漸升溫，故於後市走勢亦較為悲觀，料恆指或會下試１００天線，約２

４２００點位置。

今日藍籌股均下跌，惟「三桶油」成逆市奇葩造升，相信因為油價上升，受美國上周原油庫

存減少７３７﹒３萬桶，減幅較市場預期多的刺激。另外，由於金價再造新高，今早金股亦是有

升勢。張智威表示，油金股造好反映出市場經濟低迷的情況，加上現時南海局勢問題引致中美雙

方關係惡化加劇，因此短期而言有利油價發展，他建議投資者可入手中海油，買入價為８﹒５元

，目標價８﹒７５元。

張智威亦料金價會繼續上升，上望２４００至２５００美元位置，建議如投資者欲短炒金股

，可考慮波動性較大的招金礦業（０１８１８），買入價為１０元，目標價為１０﹒５元；至於

「長揸」則可考慮ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）作避險，他建議可現價買入，持有直至金價

約２５００美元時沽出。（ｊｃ、ｎｓ）

