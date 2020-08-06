【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２３億人幣，買美團希望教育沽騰訊中芯

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股續造好，不過美國國務卿蓬佩奧公布一系列對華新措施

，港股連升兩日後回吐。恆指高開９８點後轉跌，穿２０天線（約２５０６２點）和兩萬五關，

最多挫４６１點，見２４６４１點全日低。午後跌勢喘定，跌幅縮至２００點內。恆指收報２４

９３０點，跌１７１點或０﹒７％。大市今日下跌股份比例為５１％；上升股份比例為４９％。

按額度計算，北水全日淨流入２３億元人民幣，減少３﹒６％。北水淨買入最多的個股依次

是美團點評（０３６９０）、希望教育（０１７６５）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多

的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、ＩＧＧ（００７９９）。

主板成交１３５８﹒８億元增加１０﹒６％。其中港股通成交２５７﹒３億元，佔總成交

１８﹒９％。



＊希望教育配股集資，獲北水買入３億＊



美團再創新高，升１﹒２８％報２２１﹒２元，北水淨買入５﹒３億元。

希望教育配售４﹒６５股新股，每股配售價２﹒５５元；收升１﹒４４％報２﹒８２元，北

水淨買入３億元。

小米集團升２﹒１８％報１５﹒９２元，北水淨買入２﹒９億元。

美國擬下架中資Ａｐｐ，騰訊股價股壓跌０﹒９８％報５５５﹒５元，北水淨賣出４﹒９億

元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ５﹒３５

希望教育 （０１７６５） ３﹒０４

小米集團 （０１８１０） ２﹒９５

思摩爾國際 （０６９６９） １﹒８５

海普瑞 （０９９８９） １﹒５２



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －４﹒９２

中芯國際 （００９８１） －２﹒０２

ＩＧＧ （００７９９） －１﹒６２

復星醫藥 （０２１９６） －０﹒５４

紫金礦業 （０２８９９） －０﹒２０

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（ｃａ）

