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即市新聞

06/08/2020 15:34

《美元走勢－羅明立》失業率或升至５﹒７％，紐元０﹒６７上受阻

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒６１　　　１０５﹒３９　　　１０５﹒４９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９１６　　　１﹒１８６３　　　１﹒１８７２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１８３　　　１﹒３１２２　　　１﹒３１５７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０８９　　　０﹒９０６６　　　０﹒９０８７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０３　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，７月非製造業活動指數升至５８﹒１，高
於預期的５５，並創一年多新高。不過，美國７月ＡＤＰ私人職位增加只有１６﹒７萬份，遠低
於預期的１５０萬份，令市場憂慮周五（７日）公布的就業數據可能未如理想。美國６月貿易帳
錄得５０７億美元赤字，略遜於預期的５０１億美元。
　　美匯指數短線向下，初步支持９２﹒５５，市場觀望新一輪刺激經濟方案能否於本周通過，
目前談判維持僵局。此外美國大規模發債，加上為對抗疫情財赤大增，市場繼續炒作這些負面因
素，料美元可能進一步下跌。
　　新西蘭統計局公布，當地第二季失業率按年回落至４％，市場原本預計受封鎖措施影響，失
業率將大幅攀升至５﹒８％。不過，失業率下降並未支持紐元上升，因為當地計劃求職人數可能
被政府迅速實施的巨額工資補貼計畫減少，令失業數字被扭曲，分析師估計當真實情況反映時，
新西蘭失業率未來會攀升至５﹒７％，整體經濟下行壓力仍大。０﹒６７以上仍然有阻力。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８６０　　　１﹒１９７０　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３００　　　１﹒３２００　　　１﹒３３５０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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