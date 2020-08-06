《美元走勢－羅明立》失業率或升至５﹒７％，紐元０﹒６７上受阻

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒６１ １０５﹒３９ １０５﹒４９
歐元╱美元 １﹒１９１６ １﹒１８６３ １﹒１８７２
英鎊╱美元 １﹒３１８３ １﹒３１２２ １﹒３１５７
美元╱瑞郎 ０﹒９０８９ ０﹒９０６６ ０﹒９０８７
美元╱港元 ７﹒７５０３ ７﹒７４９６ ７﹒７５００
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《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，７月非製造業活動指數升至５８﹒１，高
於預期的５５，並創一年多新高。不過，美國７月ＡＤＰ私人職位增加只有１６﹒７萬份，遠低
於預期的１５０萬份，令市場憂慮周五（７日）公布的就業數據可能未如理想。美國６月貿易帳
錄得５０７億美元赤字，略遜於預期的５０１億美元。
美匯指數短線向下，初步支持９２﹒５５，市場觀望新一輪刺激經濟方案能否於本周通過，
目前談判維持僵局。此外美國大規模發債，加上為對抗疫情財赤大增，市場繼續炒作這些負面因
素，料美元可能進一步下跌。
新西蘭統計局公布，當地第二季失業率按年回落至４％，市場原本預計受封鎖措施影響，失
業率將大幅攀升至５﹒８％。不過，失業率下降並未支持紐元上升，因為當地計劃求職人數可能
被政府迅速實施的巨額工資補貼計畫減少，令失業數字被扭曲，分析師估計當真實情況反映時，
新西蘭失業率未來會攀升至５﹒７％，整體經濟下行壓力仍大。０﹒６７以上仍然有阻力。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８６０ １﹒１９７０ １﹒１８２０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 買入加元 １﹒３３００ １﹒３２００ １﹒３３５０
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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