【新冠肺炎】衛健委：已聯繫３實驗室開展工作，港府：適時公布

新冠肺炎第三波疫情迅速蔓延，內地派出支援隊來港助抗疫，國家衛健委醫政醫管局副局長

焦雅輝稱，港府已聯繫內地３間檢測實驗室，並開展相關工作，惟檢測工作仍取決港府組織動員

能力及港人配合度。

港府稱，具體工作安排仍在商討中，強調落實安排後會適時公布。《香港經濟日報》

