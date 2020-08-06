【修例風暴】涉煽動包圍警總，周庭認罪１２月判

去年６．２１有人包圍警總，黃之鋒、周庭及林朗彥被控煽惑、組織及參與未經批准集結等
罪昨（５日）再訊，周庭承認其中兩罪候判，黃及林則否認控罪，排期至１１月底審訊，３人續
准保釋。
代表律師指周庭冀盡快接受判刑，惟控方要求完成審訊後處理。黃及林的案件將於１１月開
審，預計審訊６天。黃之鋒一方表示，將爭議手機內的信息應否被呈堂。至於周庭判刑則押後至
１２月１日進行，３人續准保釋，警署報到次數獲減少為每周１次。《香港經濟日報》（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話05/08/2020
美元跌金價破頂突破二千美元 金銀股全線攀升 金ETF創新高
|中國故事05/08/2020
《神州經脈》財新服務業PMI大遜預期 憧憬中美會晤滬指四連升
|財經熱話05/08/2020
【新政出台】內地加強支援集成電路產業 晶片股再發力軟件股跟升
|FOCUS05/08/2020
【FOCUS】「懶搞笑」觸華府神經 TikTok因何犯大忌?
|開市Good Morning05/08/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯32至35元阻力大
|財經熱話05/08/2020
疫後消費待釋放 蒙牛兩地擴產品組合
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰