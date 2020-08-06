【修例風暴】涉煽動包圍警總，周庭認罪１２月判

去年６．２１有人包圍警總，黃之鋒、周庭及林朗彥被控煽惑、組織及參與未經批准集結等

罪昨（５日）再訊，周庭承認其中兩罪候判，黃及林則否認控罪，排期至１１月底審訊，３人續

准保釋。

代表律師指周庭冀盡快接受判刑，惟控方要求完成審訊後處理。黃及林的案件將於１１月開

審，預計審訊６天。黃之鋒一方表示，將爭議手機內的信息應否被呈堂。至於周庭判刑則押後至

１２月１日進行，３人續准保釋，警署報到次數獲減少為每周１次。《香港經濟日報》（ｚｚ）

