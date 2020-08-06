【紓困措施】恒生歡迎金管局紓緩企業資金周轉壓力措施

《經濟通通訊社６日專訊》恆生銀行（０００１１）商業銀行業務總監林燕勝表示，歡迎金

管局延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期９０天的措施。該行一直與客戶並

肩而行，明白企業正面對經營困難的壓力，將全力支持相關措施，希望能協助有需要的合資格企

業客戶渡過當前難關。（ｂｉ）

