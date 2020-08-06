【新冠肺炎】渣打調查：近三分之一港人收入減少，三成需增加借貸

《經濟通通訊社６日專訊》渣打銀行一項調查顯示，新型冠狀病毒疫情對全球個人財務造成

重大影響，超過三分之一的受訪者指收入減少。其中，在香港，２８％的受訪者表示他們的收入

在過去一個月減少，低於全球平均的３４％。四成一表示他們的消費上升，而３０％則表示需要

增加借貸。疫情對自僱人士財務造成的影響最大，３６％香港受訪者表示收入減少，４８％更表

示過去一個月的貸款增加。

調查顯示，不少香港受訪者預期未來三至六個月的就業狀況會出現重大轉變，包括：裁員（

３５％）、工時下跌（４０％）、薪金減少（３７％）。１８至２４歲的年輕人對能夠成功渡過

疫情的信心較低，有４１％預期會被裁員，亦有５４％預期工時會減少。



＊僅３６％受訪者料個人收入短期內改善＊



普遍港人對他們的個人財務前景較亞洲其他地區悲觀，三成六的受訪者預期他們的個人收入

在未來三至六個月會改善，低於中國的５０％、台灣的４１％、馬來西亞的４５％和印尼的

６２％，但就略高於新加坡的３３％。兩成港人預期收入會下滑，比率較中國、台灣、馬來西亞

及印尼為高。

不過，港人在這段困難時期樂意尋求其他渠道增加收入。四成半受訪者表示會透過在金融

市場交易或投資以增加收入，超過一半會考慮尋求第二收入來源（５６％）或發展新技能

（５２％）。



＊逾五成人增加使用流動或網上銀行＊



在疫情下，大部分香港受訪者（６８％）期望可以管理財務得更好。雖然超過五成人表示在

過去一個月有增加使用流動或網上銀行，但５７％仍然希望銀行可以協助他們提升利用數碼渠道

管理財務的信心。超過六成受訪者期望銀行可以令查閱結餘及交易更為簡便，六成二則認為銀行

增強保安對他們的幫助最大。

是次研究在７月初進行，訪問了１﹒２萬名來自渣打１２個市場──香港、台灣、中國、新

加坡、印尼、馬來西亞、印度、阿聯酋、肯亞、巴基斯坦、英國及美國──的成年人，就消費者

在這段困難時期下的財務狀況和就業前景，及銀行如何協助他們管理財政提供深入見解。

（ｃｌ）

