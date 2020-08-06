【長和業績】長實上半年物業銷售收益按年升近兩成，但香港跌七成

《經濟通通訊社６日專訊》長實集團（０１１１３）公布，截至今年６月底止上半年，集團

物業銷售收益按年升１９﹒６％至９０﹒０４億元，其中香港銷售收益大跌７３﹒４％至

１７﹒６８億元，但內地銷售收益升近７倍至６６﹒３８億元，而海外銷售收益亦由４７００萬

元增至５﹒９８億元。

期內，出售內地高逸尚城的住宅單位，為集團帶來重大收益。多個項目的住宅單位預售皆穩

步進展，包括香港Ｓｅａ ｔｏ Ｓｋｙ及愛海頌、內地東莞海逸豪庭、廣州逸翠莊園和上海御

沁園等。預期各項目竣工及銷售確認時帶來溢利收益。



＊已確認物業銷售收入微升１﹒３％＊



至於上半年度已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為１９４﹒８４億元，按年微升

１﹒３％，主要包括（一）香港多個已竣工項目所剩餘的單位及車位銷售；（二）內地多個項目

的住宅單位銷售─上海高逸尚城及湖畔名邸、重慶御峰和北京譽天下；（三）英國

Ｃｈｅｌｓｅａ Ｗａｔｅｒｆｒｏｎｔ的住宅單位銷售；及（四）新加坡Ｓｔａｒｓ ｏｆ

Ｋｏｖａｎ的住宅及商業單位銷售。



＊可開發土地約９２００萬平方呎＊



於今年６月底，集團已簽訂合約而尚未確認之物業銷售約２７９﹒３４億元，其中，約８７

﹒９３億元估計可於今年內確認。在上述２７９﹒３４億元總額中，香港佔１４９﹒６２億元或

５３﹒６％。

於中期結算日，長實集團擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括

農地及已完成物業）約９２００萬平方呎，其中５００萬平方呎、８３００萬平方呎及４００萬

平方呎分別位於香港、內地及海外。（ｃｌ）

