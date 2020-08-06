【長和業績】李澤鉅：樓市長遠傾向平穩發展，對長實回復增長樂觀

《經濟通通訊社６日專訊》長實集團（０１１１３）公布截至今年６月底止中期業績，基礎

溢利為８３﹒６７億元，按年下跌３５﹒６％。集團持有房地產投資信託及投資物業之公平值分

別減少１３﹒１８億元及６﹒８９億元。每股盈利１﹒７２元，按年減少５８％，主要由於新型

冠狀病毒疫情對本集團業務帶來負面影響。

集團主席李澤鉅表示，香港第二季生產總值按年下跌９％，面對經濟下行、失業率持續上升

，加上內外政經局勢不明朗，為樓市帶來壓力。香港政府推出一系列措施支持經濟及就業情況，

加上本地物業市場長期有置業需求，隨著疫情減退將逐漸釋放，在目前持續低息環境下，預料樓

市長遠傾向平穩發展，並將繼續以房屋政策為主導。



＊繼續在港以至全球物色優質項目＊



他續指，市場仍面對艱巨挑戰，多國經濟增長預期繼續顯著放緩。另外，中美首階段貿易協

議尚待全面落實、英國脫歐細節未定及美國大選臨近，而國際關係矛盾加劇，料為環球政經局面

帶來更多變數，為營商環境增添不明朗因素。

不過，他指出，於中期結算日，集團現金流充足，負債淨額與總資本淨額比率約為

４﹒７％。憑藉穩健財務狀況、低負債比率及所持優質資產，集團在充滿不明朗因素的宏觀環境

下仍有能力承受風浪，對集團整體業務回復增長感到樂觀。集團將繼續秉持「發展不忘穩健」原

則，於香港以至世界各地物色優質項目，冀持續為股東帶來回報。（ｃｌ）

