【夜期時段】即月期指最新報２４８２０點，升４點，低水１１１點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８２３點，升７點，低水１０８

點，最新報２４８２０點，升４點，低水１１１點，合約成交３７８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０１４１點，跌１０點，低水６１點，最新報１０１５４

點，升３點，低水４８點，合約成交５１０張。

