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06/08/2020 16:35

【長和業績】長和中期少賺２９％至１３０億元，派息０﹒６１４元

　　《經濟通通訊社６日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，純利
１３０億元，按年跌２９％，每股盈利３﹒３７元，派中期息０﹒６１４元，按年跌２９％。
　　期內，收益總額為１８９９﹒４２億元，按年下跌１２％；ＥＢＩＴＤＡ總額５９３﹒４１
億元，按年下跌１０％。（ｊｏ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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