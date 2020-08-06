【長和業績】長和中期少賺２９％至１３０億元，派息０﹒６１４元

《經濟通通訊社６日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，純利

１３０億元，按年跌２９％，每股盈利３﹒３７元，派中期息０﹒６１４元，按年跌２９％。

期內，收益總額為１８９９﹒４２億元，按年下跌１２％；ＥＢＩＴＤＡ總額５９３﹒４１

億元，按年下跌１０％。（ｊｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

