【長和業績】長實中期少賺５８％，派中期息０﹒３４元

《經濟通通訊社６日專訊》長實集團（０１１１３）公布截至今年６月底止中期業績，純利

６３﹒６億元，按年跌５８％；每股盈利１﹒７２元，按年跌５８％；派中期息０﹒３４元，按

年跌３４﹒６％。

期內，收入為３６３﹒２３億元，按年升約６﹒８％；基礎溢利為８３﹒６７億元，按年下

跌３５﹒６％。（ｙｗ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊

