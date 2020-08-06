  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/08/2020 16:54

【長和業績】長和中期基建業務ＥＢＩＴ按年跌９％至８９﹒９億元

　　《經濟通通訊社６日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，基建部門
之ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ總額分別為１３７﹒６８億元及８９﹒８９億元，以呈報貨幣計算較
２０１９年同期分別減少４％及９％，主要由於不利外幣兌換影響及Ｎｏｒｔｈｕｍｂｒｉａｎ
　Ｗａｔｅｒ於今年４月進入新監管制度，實行低於預期之容許回報以致盈利貢獻減少。以當地
貨幣計算，ＥＢＩＴＤＡ較去年同期增加１％，而ＥＢＩＴ則減少５％。
　　集團之加拿大上市聯營公司赫斯基能源公布未計２０２０年上半年非現金減值前，ＩＦＲＳ
１６後之虧損淨額為９﹒５６億加元，而去年同期為盈利淨額６﹒９８億加元。
　　今年第一季，大致基於偏低之原油價格假設，赫斯基確認非現金除稅前減值１４億加元，主
要與北美洲之上游資產有關。集團今年上半年之ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ業績包括集團所佔此項
減值支出之４０﹒１９％為３１﹒０２億元。加上基本營運業績欠佳，集團於上半年所佔
ＬＢＩＴＤＡ及ＬＢＩＴ分別為２７﹒５１億元及５４﹒８７億元，而去年同期則錄得
ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為４７﹒１３億元及１７﹒８７億元。
　　今年上半年之平均產量為每天２７﹒２７萬桶石油當量，按年減少１％，上半年之煉油量亦
減少１３％至每天２９﹒４萬桶，反映赫斯基在低油價環境下調整上游產量之靈活性，以及達致
最佳產能及精煉石油產品種類以迎合市場需求之能力。（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事06/08/2020
《神州經脈》中美科技戰光譜擴　法定數字貨幣惹憧憬　滬指勉強升
財經熱話06/08/2020
【大國博弈】美禁制中國應用程式　張智威：騰訊走弱料試515元
FOCUS06/08/2020
【FOCUS】侵侵續擴「極限施壓」　萬千艱難唯有自強
開市Good Morning06/08/2020
《開市Good Morning》林家亨：不宜配置過量黃金資產
中國故事06/08/2020
【支付變局】傳四大國有銀行測試「數字人民幣」　勢對撼阿里騰訊
中國故事06/08/2020
《京城近觀》老藥鋪同仁堂跨界賣咖啡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金