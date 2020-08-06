【長和業績】長和中期基建業務ＥＢＩＴ按年跌９％至８９﹒９億元

《經濟通通訊社６日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，基建部門

之ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ總額分別為１３７﹒６８億元及８９﹒８９億元，以呈報貨幣計算較

２０１９年同期分別減少４％及９％，主要由於不利外幣兌換影響及Ｎｏｒｔｈｕｍｂｒｉａｎ

Ｗａｔｅｒ於今年４月進入新監管制度，實行低於預期之容許回報以致盈利貢獻減少。以當地

貨幣計算，ＥＢＩＴＤＡ較去年同期增加１％，而ＥＢＩＴ則減少５％。

集團之加拿大上市聯營公司赫斯基能源公布未計２０２０年上半年非現金減值前，ＩＦＲＳ

１６後之虧損淨額為９﹒５６億加元，而去年同期為盈利淨額６﹒９８億加元。

今年第一季，大致基於偏低之原油價格假設，赫斯基確認非現金除稅前減值１４億加元，主

要與北美洲之上游資產有關。集團今年上半年之ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ業績包括集團所佔此項

減值支出之４０﹒１９％為３１﹒０２億元。加上基本營運業績欠佳，集團於上半年所佔

ＬＢＩＴＤＡ及ＬＢＩＴ分別為２７﹒５１億元及５４﹒８７億元，而去年同期則錄得

ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為４７﹒１３億元及１７﹒８７億元。

今年上半年之平均產量為每天２７﹒２７萬桶石油當量，按年減少１％，上半年之煉油量亦

減少１３％至每天２９﹒４萬桶，反映赫斯基在低油價環境下調整上游產量之靈活性，以及達致

最佳產能及精煉石油產品種類以迎合市場需求之能力。（ｂｉ）

