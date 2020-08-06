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即市新聞

06/08/2020 17:09

【長和業績】李澤鉅：續專注於回復收益增長，維持嚴格成本控制

　　《經濟通通訊社６日專訊》長和（００００１）主席李澤鉅於中期業績報告中表示，今年上
半年全球經歷種種出人意表之衝擊，但最近於６月及７月出現溫和回穩跡象，歐洲及內地多個市
場亦逐步放寬限制措施，倘此等趨勢延續，集團於下半年之經營環境或有所改善。
　　他指出，疫情日後之演變，其擴散程度、發病率、長遠健康影響、地理及人口分布與持久性
，目前仍是未知之數。此外，地緣政治及貿易壓力自２０１９年以來大增，已令全球中央銀行及
政府之資產負債水平緊絀，因此任何經濟行業甚或全球整體經濟之復甦方向，現時均難以預測。

＊能源業務在低油價下營運受壓，港口零售業務面對挑戰＊

　　他表示，儘管內地第二季回復經濟增長、歐洲經濟活動逐漸重啟，及當前較穩定之原油價格
令人稍感鼓舞，惟環球經濟仍然嚴峻。現在對２０２０年之展望作出任何揣測，實屬言之尚早。
集團之能源業務在當前油價低企環境及難以預測之原油市場前景中，營運將無可避免受壓，而港
口及零售部門之核心業務，欲達致與去年下半年相若之盈利能力，將繼續面對相當挑戰。集團之
基建及電訊部門屬於必需品及關鍵基建服務，故相對受到較少影響。

＊續專注回復收益增長，維持嚴格成本及投資控制＊

　　集團指，在此等特殊情況下，在營運上將繼續專注於回復收益增長，維持嚴格但靈活之成本
、資本開支與投資控制，以及加快推行數碼方案及應用功能。集團在財務上將透過審慎管理所有
業務之債務水平及流動資金，保持穩固兼具韌力之財務根基。（ｂｉ）

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