【長和業績】李澤鉅：續專注於回復收益增長，維持嚴格成本控制

《經濟通通訊社６日專訊》長和（００００１）主席李澤鉅於中期業績報告中表示，今年上

半年全球經歷種種出人意表之衝擊，但最近於６月及７月出現溫和回穩跡象，歐洲及內地多個市

場亦逐步放寬限制措施，倘此等趨勢延續，集團於下半年之經營環境或有所改善。

他指出，疫情日後之演變，其擴散程度、發病率、長遠健康影響、地理及人口分布與持久性

，目前仍是未知之數。此外，地緣政治及貿易壓力自２０１９年以來大增，已令全球中央銀行及

政府之資產負債水平緊絀，因此任何經濟行業甚或全球整體經濟之復甦方向，現時均難以預測。



＊能源業務在低油價下營運受壓，港口零售業務面對挑戰＊



他表示，儘管內地第二季回復經濟增長、歐洲經濟活動逐漸重啟，及當前較穩定之原油價格

令人稍感鼓舞，惟環球經濟仍然嚴峻。現在對２０２０年之展望作出任何揣測，實屬言之尚早。

集團之能源業務在當前油價低企環境及難以預測之原油市場前景中，營運將無可避免受壓，而港

口及零售部門之核心業務，欲達致與去年下半年相若之盈利能力，將繼續面對相當挑戰。集團之

基建及電訊部門屬於必需品及關鍵基建服務，故相對受到較少影響。



＊續專注回復收益增長，維持嚴格成本及投資控制＊



集團指，在此等特殊情況下，在營運上將繼續專注於回復收益增長，維持嚴格但靈活之成本

、資本開支與投資控制，以及加快推行數碼方案及應用功能。集團在財務上將透過審慎管理所有

業務之債務水平及流動資金，保持穩固兼具韌力之財務根基。（ｂｉ）

