《再戰明天》澳洲央行公布政策聲明，美國公布非農業就業人口變動

《經濟通通訊社６日專訊》明日（７日），澳洲央行公布貨幣政策聲明，美國公布７月非農
業就業人口變動。
＊澳洲央行公布貨幣政策聲明＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：３０ａｍ，澳洲央行發布貨幣政策聲明
（ＳＯＭＰ）。９：４５ａｍ，澳洲央行助理總裁埃利斯在澳洲商業分析師網絡研討會上講話。
明日，美國國會就美聯儲的主街貸款計劃舉行聽證會，波士頓聯儲總裁羅森格倫將出席。
＊美國公布７月非農業就業人口變動＊
在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布６月領先指標，料由７８﹒４升上８４﹒９。
明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布７月失業率，及就業人口變動。同時，美國公布７月失業率
，料由１１﹒１％降至１０﹒５％。美國７月製造業就業人口增長料由３５﹒６萬放緩至２８萬
；非農業就業人口增長料由４８０萬降至１５０萬。１０：００ｐｍ，美國公布６月批發庫存和
批發貿易。
＊創業集團派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：創業集團控股（０２２２１）、申萬宏源香港
（００２１８）、統一企業中國（００２２０）、亞洲能源物流（００３５１）、山水水泥
（００６９１）和亞洲水泥（中國）（００７４３）等。（ｈｏ）
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