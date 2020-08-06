【長和業績】李澤鉅：中期維持健康派息，本港樓市仍有剛性需求

《經濟通通訊社６日專訊》長實（０１１１３）中期股息按年下跌３４﹒６％至０﹒３４元

，為集團自２０１５年重組合併後首次削減派息。主席李澤鉅於分析員會議上表示，上半年受疫

情影響令集團派息較為審慎，但強調正在留意收購機會，故不想預測短期派息計劃，惟認為中期

仍會維持健康派息政策。

他指，對香港及中國市場仍充滿信心，但多次重申集團收購目標主要考慮項目的利潤，而非

市場地點，並以在港收購的安達臣道地皮為例，指其利潤是近幾年來最健康。被問及美國取消香

港特別待遇地位及多個國家取消與港引渡協議等，他稱不會評論政治，僅指就地產市場方面，香

港樓市仍有剛性需求，土地供應量亦不足，雖然去年下半年大單位銷售較慢，但隨著近期政策推

出及社會趨穩，三至四房樓價千萬元以上的大單位銷量不錯。

香港酒店業務方面，李澤鉅指，與其他酒店不同，集團除有日租外亦有提供月租；受惠於長

租收入較穩定，故令酒店業務表現優於同業；又指即使是日租的酒店，只要餐廳業務營運的話，

便可實現現金流收支平衡。

對於英國地產項目Ｃｏｎｖｏｙｓ Ｗｈａｒｆ，他強調，有關土地已購入１０年之久，而

項目亦持續發展，並將開始第一期建設，坦言只是有人重新包裝成新聞，並沒有任何改變。

至於早前企業業務發展部總經理馬勵志獲委任為高銀金融（００５３０）副主席，李澤鉅稱

，期望可找到協同效應，而相關工作仍在進行中，有消息會再作公布。（ｙｗ）

