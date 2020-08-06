【本港樓市】數據空間投得的沙田工業地，次標價低３５﹒８％

《經濟通通訊社６日專訊》數據空間有限公司上月以５６億元投得沙田松頭下路與桂地街交

界的工業用地，為歷來最貴工業用地。地政總署今日以不具名方式，公布八名落選投標者的投標

金額介乎７﹒３８億至３５﹒９５億元，即較中標價低約３５﹒８％至８６﹒８％。

數據空間的中標價，相當於每方呎樓面地價５９６７元，較市場估值上限大幅高出約

４９﹒２％。綜合市場預測，地皮估值介乎約２１﹒４億至３７﹒５億元，每方呎樓面地價約

２２８０元至４０００元。（ｃｌ）

