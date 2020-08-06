港鐵中期盈轉虧蝕３﹒３４億元，中期息０﹒２５元

《經濟通通訊社６日專訊》港鐵（０００６６）公布，截至今年６月底止，中期盈轉虧，錄
得３﹒３４億元虧損，去年同錄盈利５５﹒０６億元，每股虧損０﹒０５元，派中期息每股
０﹒２５元，可選擇以股代息。
期內，集團總收入２１５﹒９２億元，按年跌２３﹒６％；經常性業務利潤４﹒３３億元，
按年跌８３﹒８％。（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話06/08/2020
【長和業績】長和中期少賺29% 李澤鉅指續專注於回復收益增長
|財經熱話06/08/2020
【長實業績】長實少賺58%派息減 李澤鉅：維持健康派息政策
|中國故事06/08/2020
《神州經脈》中美科技戰光譜擴 法定數字貨幣惹憧憬 滬指勉強升
|財經熱話06/08/2020
【大國博弈】美禁制中國應用程式 張智威：騰訊走弱料試515元
|FOCUS06/08/2020
【FOCUS】侵侵續擴「極限施壓」 萬千艱難唯有自強
|財經熱話06/08/2020
【繼續尋頂】港交所破頂見388元 富瑞看淡短期走勢料獲利回吐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰