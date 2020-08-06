港鐵中期盈轉虧蝕３﹒３４億元，中期息０﹒２５元

《經濟通通訊社６日專訊》港鐵（０００６６）公布，截至今年６月底止，中期盈轉虧，錄

得３﹒３４億元虧損，去年同錄盈利５５﹒０６億元，每股虧損０﹒０５元，派中期息每股

０﹒２５元，可選擇以股代息。

期內，集團總收入２１５﹒９２億元，按年跌２３﹒６％；經常性業務利潤４﹒３３億元，

按年跌８３﹒８％。（ｓｋ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

