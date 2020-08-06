  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/08/2020 16:32

港鐵中期盈轉虧蝕３﹒３４億元，中期息０﹒２５元

　　《經濟通通訊社６日專訊》港鐵（０００６６）公布，截至今年６月底止，中期盈轉虧，錄
得３﹒３４億元虧損，去年同錄盈利５５﹒０６億元，每股虧損０﹒０５元，派中期息每股
０﹒２５元，可選擇以股代息。
　　期內，集團總收入２１５﹒９２億元，按年跌２３﹒６％；經常性業務利潤４﹒３３億元，
按年跌８３﹒８％。（ｓｋ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/08/2020
【長和業績】長和中期少賺29%　李澤鉅指續專注於回復收益增長
財經熱話06/08/2020
【長實業績】長實少賺58%派息減　李澤鉅：維持健康派息政策
中國故事06/08/2020
《神州經脈》中美科技戰光譜擴　法定數字貨幣惹憧憬　滬指勉強升
財經熱話06/08/2020
【大國博弈】美禁制中國應用程式　張智威：騰訊走弱料試515元
FOCUS06/08/2020
【FOCUS】侵侵續擴「極限施壓」　萬千艱難唯有自強
財經熱話06/08/2020
【繼續尋頂】港交所破頂見388元　富瑞看淡短期走勢料獲利回吐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金