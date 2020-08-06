【長和業績】長和中期歐洲３集團ＥＢＩＴ按年減１９％

《經濟通通訊社６日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，歐洲３集

團之收益、ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為４０５﹒２４億元、１４４﹒４９億元及７７﹒２２

億元，以當地貨幣計算較去年同期分別減少３％、７％及１９％。

以當地貨幣計算，歐洲３集團之ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ按年略為遜色，主要反映Ｗｉｎｄ

Ｔｒｅ於２０１９年上半年確認之一次性收入約１﹒１億萬歐元，以及英國因年度牌照費用提高

及持續投入資訊科技轉型支出令營運成本增加。毛利總額以當地貨幣計算較２０１９年同期增加

１％，主要由毛利較高之客戶比例上升以致毛利總額增長所帶動，惟因漫遊收益減少及自

２０１９年中起若干監管政策生效而大致抵銷。

歐洲３集團之活躍客戶總人數為３８７０萬名，按年下跌７％，主要由於ＷｉｎｄＴｒｅ及

英國之客戶總人數減少，惟由其他業務錄得客戶人數淨增長而部分彌補。



＊和電亞洲ＥＢＩＴＤＡ按年增２５％＊



和電亞洲之活躍顧客總數目約為４８８０萬名，按年增加７％，主要由印尼業務增長所帶動

。呈報收益及ＥＢＩＴＤＡ分別為４５﹒２１億元及８﹒７２億元，以呈報貨幣計算分別增加５

％及２０％，或以當地貨幣計算分別增加８％及２５％。

和電亞洲最大印尼業務較去年同期錄得收益及毛利增長，但ＥＢＩＴＤＡ較按年減少，主要

由於擴大網絡令營運成本增加。和電亞洲之ＥＢＩＴ為１﹒９４億元，稍低於去年同期之

ＥＢＩＴ為２﹒１６億元，由於所有業務全力推出網絡以致折舊與攤銷增加而足以抵銷

ＥＢＩＴＤＡ增長。（ｊｏ）

