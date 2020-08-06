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06/08/2020 16:54

【長和業績】長和中期歐洲３集團ＥＢＩＴ按年減１９％

　　《經濟通通訊社６日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，歐洲３集
團之收益、ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為４０５﹒２４億元、１４４﹒４９億元及７７﹒２２
億元，以當地貨幣計算較去年同期分別減少３％、７％及１９％。
　　以當地貨幣計算，歐洲３集團之ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ按年略為遜色，主要反映Ｗｉｎｄ
Ｔｒｅ於２０１９年上半年確認之一次性收入約１﹒１億萬歐元，以及英國因年度牌照費用提高
及持續投入資訊科技轉型支出令營運成本增加。毛利總額以當地貨幣計算較２０１９年同期增加
１％，主要由毛利較高之客戶比例上升以致毛利總額增長所帶動，惟因漫遊收益減少及自
２０１９年中起若干監管政策生效而大致抵銷。
　　歐洲３集團之活躍客戶總人數為３８７０萬名，按年下跌７％，主要由於ＷｉｎｄＴｒｅ及
英國之客戶總人數減少，惟由其他業務錄得客戶人數淨增長而部分彌補。

＊和電亞洲ＥＢＩＴＤＡ按年增２５％＊

　　和電亞洲之活躍顧客總數目約為４８８０萬名，按年增加７％，主要由印尼業務增長所帶動
。呈報收益及ＥＢＩＴＤＡ分別為４５﹒２１億元及８﹒７２億元，以呈報貨幣計算分別增加５
％及２０％，或以當地貨幣計算分別增加８％及２５％。
　　和電亞洲最大印尼業務較去年同期錄得收益及毛利增長，但ＥＢＩＴＤＡ較按年減少，主要
由於擴大網絡令營運成本增加。和電亞洲之ＥＢＩＴ為１﹒９４億元，稍低於去年同期之
ＥＢＩＴ為２﹒１６億元，由於所有業務全力推出網絡以致折舊與攤銷增加而足以抵銷
ＥＢＩＴＤＡ增長。（ｊｏ）

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