《小傳日記》魚缸真驚險，又跌百幾點，油金繼續漲，新經濟輕傷

《小傳日記》花旗國「孖屐」繼續生氣勃勃，納指企穩萬一點收市真係可喜可賀！連帶亞洲

股市都十分神氣，港股今日高開唔夠百點後一度高走，但之後侵侵（特朗普）再次出招，話終止

香江特殊待遇後，魚缸注定不再成功。呢一句真係嚇怕缸友，因為唔知佢仲有咩招數未出，所以

午市前大家都散水，魚缸一跌無回頭，低見過２４６４１點，好彩臨收市前跌幅收窄小小。最終

恆指收報２４９３０點，跌１７１點或逾半巴仙，主板成交１３５９銀。國企指數報１０２０２

點，跌５４點或逾半巴仙。

Ａ場就榮辱互見啦，上證綜合指數報３３８６點，升８點或近半巴仙；證成份指數報１３８

６３點，跌９７點或跌逾巴仙。兩市合共成交１２９１５﹒０７億元人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌逾１，報３３﹒５銀；生發發（００３８８）微跌

近半巴仙，報３８５銀；中移動（００９４１）潛近３巴仙，報５４﹒０５銀；ＡＩＡ（０１２

９９）跪低近半巴仙，報７１﹒６銀。



＊油價日日漲油佬係咁上，金價企高位金佬真巴閉＊



花旗國能源信息署公布上月３１日當周原油庫存減少７４０萬桶，原油供應越整越縮，油價

起飛連帶油佬都受惠，中石化（００３８６）漲逾１巴仙，報３﹒４８銀；中海油（００８８３

）升逾１巴仙，報８﹒６４銀；中石油（００８５７）跌近半巴仙，報２﹒７８銀；聯合能源集

團（００４６７）漲逾２巴仙，報１﹒４６銀；中海油服（０２８８３）升近１巴仙，報６﹒３

９銀；

世界日日咁亂，加上中美又開展新一輪戰場，資金避險令金價日日破頂，依家都企穩喺２０

００美金關口之上，一眾金佬開心開Ｐａｒｔｙ！招金礦業（０１８１８）急飆近７巴仙，報１

０﹒５銀；紫金礦業（０２８９９）飛起逾６巴仙，報５﹒２６銀；山東黃金（０１７８７）升

１巴仙，報２５﹒２５銀；金山能源（００６６３）踢高近６巴仙，報０﹒０７２銀；龍資源（

０１７１２）抽高近６巴仙，報２﹒０９銀。





＊「宅經濟」強壯手游仔當旺，花旗要淨網手機孖寶降＊



疫情期間「宅經濟」興起手遊仔當旺！而龍頭之一嘅ＩＧＧ（００７９９）喺上半年嘅業績

有強勁增長！佢隻Ｇａｍｅ《王國紀元》成績標青，而且公司又話會喺下半年推出６款新遊戲，

帶動今日手遊仔普飆！加上ＩＧＧ唱好埋心動公司（０２４００），話十分睇好佢地發圍，拉起

埋心動今日齊齊飛高！ＩＧＧ飆升逾三成一，報１０﹒１６銀；心動公司彈上近一成二，報４６

﹒９５銀。而其他手遊仔方面，友誼時光（０６８２０）飛高近１５巴仙，報３﹒５２銀；禪遊

科技（０２６６０）飛上近一成，報１﹒３４銀；中手游（００３０２）炒高近６巴仙，報３﹒

５２銀。

花旗國國務卿蓬佩奧新推出咗個「淨網行動」，要禁止華為手機預先安裝花旗國手機ＡＰＰ

，避免佢地幫神州政府監視民眾，又叫當地同其他國家嘅公司喺華為手機ＡＰＰ商店移除自己的

產品。今日手機「孖寶」齊齊走低，瑞聲（０２０１８）下滑近１巴仙，報６２﹒５銀；舜宇（

０２３８２）跌低逾１巴仙，報１４７﹒５銀。而高偉電子（０１４１５）就叻叻炒高近１２巴

仙，報３﹒９９銀；富智康（０２０３８）都彈高逾２巴仙，報０﹒９銀；比亞迪電子（００２

８５）亦跳上１巴仙，報３１﹒９銀；不過通達集團（００６９８）唔見逾１巴仙，報０﹒４６

銀。



＊績後他屐削長和系走弱，花旗國發功ＱＱ好陰功＊



長和系嘅公用股尋日收市之後放榜，電能實業（００００６）中期少賺四成，被花旗降他屐

至５０銀，維持買入評級，撻低近２巴仙，報４２﹒８銀；長建（０１０３８）上半年純利大跌

五成二，瀉近３巴仙，報３９﹒７銀，係包尾藍戰士。而長和系其他股份亦普遍向下，長和（０

０００１）走低近１巴仙，報５０﹒９銀；長實集團（０１１１３）挫逾１巴仙，報４４﹒５５

銀；長江生命科技（００７７５）蒸發２巴仙，報０﹒９８銀；港燈（０２６３８）潛水近半巴

仙，報８﹒０２銀。

花旗國嘅「淨網行動」牽連甚廣，科網佬都劫數難逃，而恆生科技指數仍然有得微升近半巴

仙，表現繼續跑贏魚缸。不過，被點名禁微信嘅ＱＱ（００７００）朝早一度挫３巴仙，埋單只

係唔見左近１巴仙，報５５５﹒５銀；阿里巴巴（０９９８８）倒升近半巴仙，報２５７銀；但

強勢股美團點評（０３６９０）懶理消息照升逾１巴仙，報２２１﹒２銀，盤中亦曾高見２２９

﹒２銀創上市新高；不過近日急升嘅軟件佬金山軟件（０３８８８）就回吐近３巴仙，報４２﹒

４銀；眾安在線（０６０６０）亦無左逾１巴仙。請請！



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