《真知灼見－溫灼培》金價上升可有更合理解釋嗎？

《真知灼見》現貨金價突破２０００美元大關後迅速上破２０３０美元水平，市場繼續以環

球央行持續量寬，中美關係緊張為由推升金價。這兩個理由相信大家已是耳熟能詳。因金價從３

月中１５００美元升到今天也是用這兩個理由。不過，最近有一個新講法，就是認為疫苗一旦面

世，經濟有望穩定下將會引發嚴重通脹並利好金價，這又何解呢？

疫情過後，全球主要央行屆時雖然會停止大舉量寬，但因低息環境依然存在，所以隨即而來

的可能會是嚴重通脹。通脹來臨萬物騰貴，金價上升便是理所當然。不過，筆者覺得這樣的解釋

有點牽強，因為就是疫情過去經濟回復，相信實體經濟也要時間休養生息，消費者相信也會率先

選擇增加儲蓄而非急於消費，所以疫情過後，通脹會否即時重返實在難料。



＊美元地位或不保資金避險＊



至於市場上也有指是美元下跌導致金價上升。黃金以美元作買賣單位，美元跌金升邏輯上是

正確，問題是美元非唯一左右金價的原因，且從歷史所見，美元變化對金價帶來的影響往往非想

象般顯著，從整個２０１９年更見到美元升金價升的現象。

當然，金價上升是不爭事實，我們解釋不到可能只是沒有這些聰明資金聰明而已。筆者認為

其中可能性是市場開始擔心美元日後的地位不保，這非天方夜潭。歐盟已變得愈來愈一體化，壯

大後的歐盟，其貨幣歐元將會是美元的強大挑戰者。而眾所週知，電子化人民幣也將於明年正式

推出，這一切對美元的挑戰實在不小。美元作為全球最重要貨幣，當其地位有機會被動搖，一些

擁龐大資金的富人，把部分資金轉移到黃金暫避這也是無可口非。但他們的動作卻完全改變了金

價的面貌。假如筆者就上述對黃金上升的解釋成立，不排除金價還可有更大上升空間。



＊今次升勢或超越大家想像＊



最後想提提大家，回憶於２０１１年，當時金價急升是因為大家擔心在聯儲局不斷印鈔下美

元會失去其主要貨幣地位。當市場連全球第一大貨幣美元也不再信任時，金價便大升。之後爆發

了歐債危機，使市場對歐元相較美元更不信任。在美元缺乏挑戰者，及仍擁全球最高地位的情況

下，這解釋金價當年從１９１１美元高位回落的原因。今次，美元地位再被受挑戰，而今次的挑

戰者再不是２０１２年的歐元，是壯大後的歐元，加上人民幣這個新挑戰者的加入，提防美元全

球最主要貨幣地位將被動搖。如這情況一旦發生，料今次上升後的金價不會像２０１２年這次出

現升後迅速跌的情況。而今次金價的上升可能亦會超越我們所想像。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

）



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