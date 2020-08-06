【金價破頂】黃ＥＴＦ創新高，花旗料金價一年內見２３００美元

國際金價升越２０００美元後，上升動力絲毫未減。分析認為，美元弱勢已成，實質負利率

愈趨嚴重，加上資金湧入黃金ＥＴＦ，成為支持金價創頂的三大堅實支持，花旗料今季金價可升

抵２１００美元。

美匯指數失守９３關，盛寶金融高級市場分析師潘梓生認為，不僅美元弱勢，美國十年期國

債息率已跌至約０﹒５厘水平，各國實質負利率趨於嚴重，對金價造成支持。潘梓生預期，在可

見將來利率只跌不升的情況下，剛突破了整固區間的金價可說是無頂。

花旗預期，金價本月可升抵２１００美元，６至１２個月內更可升至２３００美元；銀價短

期目標介乎２５至２８美元。現時黃金白銀比處於７８以下，預期會進一步回落至約７０，而銀

價料於明年上半年升破３０美元大關。

自第三季以來，以美元計價的黃金期貨累升１３﹒５％，若以Ｇ１０貨幣平均計算，亦升９

﹒７％。花旗指，面對美國政府為應對疫情而大舉「放水」，推出大規模刺激經濟的財政政策，

聯儲局又承諾無上限量寬，加上貿易逆差下，可預期美國「雙赤」問題將愈趨嚴重，造成美元弱

勢，對金價造成長期支持。

黃金強勢下，資金不斷湧入黃金交易所買賣基金（ＥＴＦ），美元持續弱勢及實質負利率為

支持金價的三大因素，其中銀價在製造業反彈、明年環球經濟復甦及疫苗研發背景下，上升幅度

料較金價更高。



＊黃金ＥＴＦ持實金市值年內升７成＊



花旗認為，金價於２０１９╱２０２０年已進入一個獨特的牛市，黃金ＥＴＦ淨流入資金不

斷上升，按月急升８成至１５５噸，為４月以來最大幅度的單月增長，令ＥＴＦ相應持有實金的

市值今年來大升７成至破紀錄的２１５０億美元。

本港上市的多隻黃金ＥＴＦ都創新高，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）昨升２﹒９％，破

頂高見１４８５﹒５元，收報１，４８２元；價值黃金ＥＴＦ（０３０８１）升２﹒７％，破頂

高見４８﹒８２元，收報４８﹒７２元；恆生人幣金ＥＴＦ（８３１６８）升２％，破頂收報３

４﹒９元。另外，６月上市的ＦＬ二南方黃金（０７２９９）升５﹒５％，高見１０﹒６１元，

收報１０﹒５６元。《香港經濟日報》

