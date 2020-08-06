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06/08/2020 15:38

【全球放水】英倫銀行維持基准利率在０﹒１％不變

　　《經濟通通訊社６日專訊》英國央行今日決定維持基准利率在０﹒１％不變，９名貨幣政策
委員會委員一致支持決定，符合市場預期。
　　英倫銀行亦維持量化寬鬆規模目標於７４５０億英鎊，符預期，強調英國和全球經濟前景仍
然存在不確定性，復甦亦將很大程度上取決於疫情變化。
　　央行又指短期內失業率料將微升，今年底或升至７﹒５％，明年底經濟或將超越上年第四季
表現，而疫情對經濟的直接影響將逐漸消失。（ａｌ）

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