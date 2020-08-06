【中概焦點】傳好未來洽回港第二上市，時間規模未確定

《經濟通通訊社６日專訊》內地傳媒報道，國內Ｋ１２教育輔導龍頭、中概股好未來

（美：ＴＡＬ）已與投行就回港二次上市事宜進行密切洽談，最快於２０２０年底前完成，最多

集資２０億美元（約１５５億港元），惟上市時間及集資規模目前未最終確定。

好未來回應內媒表示，目前沒有上市計劃。（ｈｌ）

