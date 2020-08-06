《積金攻略－鍾偉善》了解強積金對沖

《積金攻略》香港經濟仍然未見起色。政府統計處最新公布的第二季本地生產總值預先估計

數字，較去年同期實質下跌９％；按各個主要組成部分計算，無論私人消費開支，抑或本地固定

資本形成，以至貨品出口與進口，及服務輸出與輸入，全部持續錄得按年跌幅，當中不少的跌幅

更擴大，唯獨一項「政府消費開支」錄得按年上升，反映各行各業均備受打擊，幾乎無一倖免。

事實上，就算政府推出了兩輪「保就業」計劃，截至目前發放了七批工資補貼，合共約

４０５億元，涵蓋近１４萬名僱主，承諾受薪僱員總人數超過１７５萬，但也只覆蓋不足一半的

就業人口（總人數為３８６萬）；而且，國際品牌撤出香港、大型機構裁員的消息不斷，打工仔

難免人心惶惶，擔心一旦丟失飯碗，現金流會出現問題。



＊遣散費╱長期服務金（長服金）可對沖＊



此時，僱員因其服務年資達到一定時間而得到的遣散費或長服金，可能成為窘困生活中的一

條救命繩。前者須連續受僱滿２４個月後因裁員被解僱方可獲得，後者的受僱年期則為５年，兩

者之中，僱員只能獲得其一。

兩種補償金額的計法相同－月薪的話，就是以最後一個月的工資（或過去１２個月的平均工

資）之三分二（上限為１﹒５萬元），乘以服務年資；日薪的話，則是由僱員在過去３０個工作

日中選取１８個工作日的工資（同樣設有上限１﹒５萬元），乘以服務年資。以此計算，假如服

務年資長達十年八載，所得補償金額便隨時達１０萬元之數。

然而，法例規定，僱主可利用僱主的強積金供款，即工資５％或上限１５００元，所產生的

累算權益，抵銷向僱員支付的遣散費或長服金，即所謂「強積金對沖」也。



＊影響退休儲備＊



如果累算權益多過遣散費或長服金補償金額，補償金額便全數從強積金帳戶（僱主部分）扣

除；不足的話，僱主才需付出餘下金額。簡單舉個例子，假設僱員可獲９萬元遣散費╱長服金，

而強積金帳戶（僱主部分）的累算權益有１０萬元，補償金額便全數從戶口扣除，此後累算權益

只剩１萬元；相反，如果累算權益只有６萬元，補償金額從戶口中扣除後，僱主再要補回３萬元

，而此後的累算權益便歸零。

根據積金局統計，２０１８年共有４﹒９４萬宗「強積金對沖」申索，涉及４３﹒９５億元

，每名僱員抵銷遣散費╱長服金的平均申索款額為９﹒１３萬元。不要小?這筆資金，因為隨著

複息的威力，即使年回報只有４％，１０年下來，便少了４８％回報，大大影響退休儲備。

因此，與其從強積金戶口得到了一筆資金後坐食山崩，不如善加利用，例如進行可扣稅自願

性供款（ＴＶＣ），既有稅務扣減，又減少對退休儲備的影響，一舉兩得。

《康宏環球控股產品管理部總監 鍾偉善》

