中美摩擦不斷騰訊回軟，港股跌１７１點收２４９３０，科指仍上升

《經濟通通訊社６日專訊》中美之間的摩擦不斷，美國國務卿蓬佩奧表示要將不信任的中國

應用程式下架，港股高開９８點報２５２０１點後，隨即調頭轉跌並失兩萬五關。當中騰訊

（００７００）及港交所（００３８８）沽壓沉重，曾拖累港股插４６１點，見２４６４１點，

失守十天線（約２４７６９）及廿天線（約２５０６１）。午後，重磅股跌幅收窄，三桶油受國

際油價提振跑出，港股喘穩。最終收報２４９３０點，跌１７１點或跌０﹒６９％，主板成交

１３５８﹒８０億元，較上日多１０﹒６％。國企指數報１０２０２點，跌５４點或跌

０﹒５３％。恆生科技指數收報７５７６點，微升２９點或０﹒３９％，略跑贏恆指。

Ａ股兩市個別發展。上證綜合指數報３３８６點，升８點或升０﹒２６％。深證成分指數報

１３８６３點，跌９７點或跌０﹒７０％。兩市合計成交１２９１５﹒０７億元人民幣，較上日

多７﹒９％。

重磅股方面，美國或下架微信，騰訊回吐０﹒９８％，報５５５﹒５元；港交所創新高後倒

跌，收跌０﹒２６％，報３８５元；匯控（００００５）挫１﹒３３％，報３３﹒５元；建行

（００９３９）走低０﹒５２％，報５﹒７６元；友邦（０１２９９）下滑０﹒４９％，報

７１﹒６元；平保（０２３１８）軟０﹒２４％，報８２﹒５５元。



＊國際油價創五個月高，三桶油跑出＊



美國原油庫存下降遠超市場預期，國際油價連續４日上升，並創五個月高，三桶油逆市造好

。中石化（００３８６）漲１﹒４６％，報３﹒４８元；中石油（００８５７）軟０﹒３６％，

報２﹒７８元；中海油（００８８３）升１﹒４１％，報８﹒６４元；中石化冠德

（００９３４）上揚０﹒５９％，報３﹒４２元；中海油服（０２８８３）走高０﹒９５％，報

６﹒３９元。

美元指數及美債收益率繼續走低，美國１０年期公債收益率更跌至負數，金價繼續創歷史新

高，金礦股急漲。山東黃金（０１７８７）走高１％，報２５﹒２５元；招金礦業

（０１８１８）抽升６﹒８２％，報１０﹒５元；靈寶黃金（０３３３０）漲１﹒４３％，報

１﹒４２元；紫金礦業（０２８９９）盤升６﹒４８％，報５﹒２６元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）揚０﹒３７％，報１４８７﹒５元。

美國計劃阻止中資電訊營運商連接美國民眾及商界的敏感資料，同時取消中資電訊商的營業

許可，中資電訊商急挫。中國電信（００７２８）插２﹒９４％，報２﹒３１元；中國聯通

（００７６２）跌１﹒７９％，報４﹒４元；中國移動（００９４１）挫２﹒６１％，報

５４﹒０５元。



＊中期純利跌超半成，長建領跌藍籌＊



長建（０１０３８）及電能實業（００００６）上日收市後齊出中期業績，當中長建純利跌

５２％，本日領跌藍籌，收挫２﹒９３％，報３９﹒７元；電能實業中期盈利按年跌四成，走低

１﹒５％，報４２﹒８元；其他公用股偏軟，中電（００００２）走低０﹒４％，報７３﹒８元

；中華煤氣（００００３）下滑０﹒７２％，報１１﹒０４元；港鐵（０００６６）跌

０﹒２５％，報３９﹒４元。

ＩＧＧ（００７９９）中期多賺近九成，急飆３１﹒２７％，報１０﹒１６元；刺激部分手

游股造好，心動公司（０２４００）抽升１１﹒５２％，報４６﹒９５元；友誼時光

（０６８２０）急漲１４﹒６６％，報３﹒５２元；中手游（００３０２）走高５﹒７１％，報

３﹒５２元；創夢天地（０１１１９）上升３﹒２９％，報５﹒０３元。

美國國務卿蓬佩奧最新公布的淨網行動牽連甚廣，部分手機設備股亦受壓。舜宇光學

（０２３８２）挫１﹒３４％，報１４７﹒５元；瑞聲科技（０２０１８）滑０﹒７１％，報

６２﹒５元；丘鈦科技（０１４７８）軟０﹒３７％，報１０﹒７８元；華顯光電

（００３３４）持平，報０﹒４５元；通達集團（００６９８）跌１﹒０８％，報０﹒４６元。

（ｆｚ）

