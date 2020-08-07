《缸邊麗評－熊麗萍》美國亂章打壓，港股如何部署

《缸邊麗評》ＴｉｋＴｏｋ美國業務「被出售」的消息仍在發酵，但美國鷹派代表人物 蓬

佩奧又再「發吼」，推出美國「淨網計劃」，並點名多間內地科技企業，要求他們停止在美國的

業務。面對可能出現更多針對內地科網發展的打壓，投資策略應如何應對？

美國總統特朗普要求ＴｉｋＴｏｋ在４５天內完成出售談判，逼令字節跳動出售

ＴｉｋＴｏｋ已是匪夷所思，更驚訝的是總統提出要將出售的部分收益撥入庫房，即是要強收取

交易「佣金」。



＊當年打壓日本，今天打壓中國＊



其後，蓬佩奧接力攻擊，點名的中資企業包括華為、中國移動（００９４１）、百度在內的

７家中國科技公司，以禁止更多來自中國的應用程式，進一步限制中國公司進入美國的雲端系統

、撤銷和終止授權中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）、

Ｐａｃｉｆｉｃ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐ及其子公司ＣｏｍＮｅｔ（Ｕ

ＳＡ）等三家公司在美國的往來電信服務；並將刪除母公司在中國的應用程式，包括

ＴｉｋＴｏｋ、微信等。美國以保護美國人私隱及對該國的安全為由，提出多項禁制，但一直未

能交出相關證據，除與美國總統選舉有關之外，更重要的是不讓中國在科技發展上領先，壓制內

地在５Ｇ、ＡＩ、通訊等科技發展。美國此舉與８０年代尾打壓日本科技發展的情況相近，禁止

日本「扒頭」，而非希望美國自身努力追上。



＊美打壓變常態，內需成新動力＊



筆者認為美國的打壓中國科技發展暫可能成為「常態」，既然已經展開了打壓，誰當選下屆

總統，美國也只會以各種手法保持其「一哥」地位。大家宜有心理準備，但不必過於憂慮。

中國具有龐大人口及內需市場，加上中央政府的調整政策及部署，包括「一帶一路」、「粵

港澳大灣區」，與及早前提出的「加快形成國內大循環，國內國際雙迴環」的發展格局，內地暫

需以產品、金融市場、新城鎮發展，再發掘及配合其他國家及海外市場合作發展，提升內地經濟

發展。

美國的封殺行動難免拖慢內地科技發展速度，但內地的軟件，通訊業務收入在美國市場的佔

比不大，但企業在業務進程上難免受打擊。近期受追棒的新經濟股表現料將反覆，入市策略暫宜

保守。



＊新經濟股反覆，內需物管可吼＊



相反，一些以內地市場業務為目標的新經濟股，以及不在美國上市的新經濟股可成為吸納對

象，包括平安好醫生（０１８３３）、阿里健康（００２４１）。至於其他不受歐美市場或在歐

美市場佔比不多的股份，包括內地個別飲品、食品、水泥、物管股等，筆者仍推介蒙牛乳業（０

２３１９）、華潤啤酒（００２９１）、安徽海螺（００９１４）、中國建材

（０３３２３）、日清食品（０１４７５）及神州控股（００８６１）等。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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