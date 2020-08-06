《股金豐采－涂國彬》金價再創新高，等待非農報告

《股金豐采》地緣政治風險持續，尤其是中美關係仍然緊張，現在看月中兩國對話的結果。

恐怕在今年美國１１月大選前雙方關係都不容緩和。



＊央行保持審慎＊



各國各央行保持刺激政策。主要央行對經濟前景保持謹慎的態度。在美聯儲按兵不動後，澳

洲央行也表示只要有必要，就將採取進一步的債券購買措施。巴西央行在周四（６日）決定調低

基準利率０﹒２５厘至記錄低位元，符合市場預期，並不排除進一步推出量化寬鬆措施刺激經濟

。現在普遍預期美聯儲在９月會有大動作，同時等待美國兩黨能否在短期內就新的刺激計劃達成

協議。

金價在上周略做調整後，本周上行動能明顯增加，現貨金在周三（５日）更是高見

２０５６﹒４美元，創歷史新高，最終收漲在２０３７﹒９美元。隨著投資需求增加，金價相信

能延續升勢，市場焦點轉向周五（７日）的非農數據，公布的小非農報告遠遜於預期。



＊白銀後市仍有上升空間＊



白銀也大幅走高，周三甚至突破２７美元。一來是緊跟黃金的升勢，一來是供應端緊張，給

白銀帶來強有力的支持。不僅如此，未來工業需求也將增加，讓投資者可以更多期待，白銀後市

或有進一步上行的空間，遠遠還沒有到頂。



＊鉑金突破１０００美元＊



鉑金動能明顯增強，延續升勢，終於再次突破１０００美元，可惜最終未能企穩，收在

１０００美元下方，後市還是有進一步走高的空間，但想要大的突破，還需要看到需求端更全面

的修復，短線１２００美元一線難突破。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



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＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

