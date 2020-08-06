《投資心得－潘鐵珊》廣汽集團持續深化改革，發展基礎更堅實

《投資心得》廣汽集團（０２２３８）截至去年１２月３１日止的全年業績，錄得銷售收入

達５９７億元人民幣，比２０１８年同期下跌１７﹒５％；而歸屬集團所有者的總綜合收益則同

比下降３９﹒３％至６６﹒２億元人民幣。雖然集團全年汽車銷量為２０６﹒２２萬輛，同比下

降３﹒９９％，但相比全國銷量同比下降８﹒２３％的情況下，已優於行業水平約４﹒２４個百

分點。雖然面對市場形勢日益嚴峻，但集團持續深化改革，令發展基礎更堅實。



＊積極推進３０個研發項目＊



集團加大營銷力度並積極開發新產品。積極推進多達３０個研發項目，以解決用戶提出希望

更快捷舒適的出行需求。自２０１３年以來，廣汽傳祺連續７年榮膺Ｊ﹒Ｄ﹒Ｐｏｗｅｒ新車質

量報告（ＩＱＳ）中國品牌第一，創造國內品牌歷史最好成績。產能方面，廣汽乘用車宜昌工廠

、廣汽豐田擴大產能項目已建成投產，相信能進一步滿足產能需求，鞏固發展基礎。

集團將數字化作為中長期發展戰略之一，積極推動數字化轉型。集團以「ｅ－ＴＩＭＥ行動

」計劃，以顧客體驗（Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ）作核心、配合科技創新（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

）、智能網聯（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）、智能製造（Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ）、電氣化

（Ｅｌｅｃｔｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）四個要素來支撐新型的顧客體驗。

此外，集團將在未來聚焦電池、電機、電控，合稱「三電」，以及智能網聯核心技術的開發

，佈局全球研發網，推進國際化戰略。集團與多個大牌如華為、科大訊飛、蔚來等廣泛建立戰略

合作關係，希望在將來創新研發上領先同業。廣汽在傳統汽車產銷以至其他方面表現均近年最佳

，期待在將來業績能進一步向好。可考慮於現價買入，上望８﹒７元，跌穿６﹒５元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份



（本欄逢周四刊出）



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