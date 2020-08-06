《財金樂道－陳樂怡》中央強調內循環，消費水泥股值留意

《財金樂道》近期港股反覆波動，一度下試１００天線的支持，不過美國上月製造業數據造

好及本港新確診人數回落至雙位數，帶動大市於低位反彈。惟現時中美關係仍較複雜，加上本港

的疫情仍未算受控，料社交限制措施仍需維持一段時間，將繼續困擾大市。

目前２０天線為恆指下個阻力位，而１００天線則為主要支持。另外，恆指公司將於８月

１４日公布季度檢討，預計潛在恆指成分股包括阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）

和小米（０１８１０），料將成為短期焦點。



＊焦點重返基本面，小心風險資產回吐＊



環球股轉債的趨勢亦見明顯，根據ＥＰＦＲ資料，截至上周三為止一周，全球股票基金淨流

出１８億美元，不過貨幣基金與債券基金類別分別錄得５５億美元與１７２億美元的淨流入，反

映避險情緒升溫，投資者需留意資金輪動。事實上，近期的投資市場主要由資金市推動，而近日

的業績公布以及多個地區疫情反彈，均令投資者焦點重返基本面，風險資產的回吐壓力不容忽視

。

中央表示將大力推動構建國內及國際雙循環，相互促進的新發展格局。當中市場亦焦點於內

循環的發展。事實上，由於全球外部經濟均受疫情影響出現萎縮，加上保護主義上升，擴大內需

市場，以刺激經濟增長，將更為可行及有效。根據國統局數據，第二季社會消費品零售總額同比

下降３﹒９％，比一季度收窄１５﹒１％。由於中央政策針對保就業、保民生等，未來或加大定

向發放消費券及補貼力度，再配合急速發展的網上消費渠道，內需概念股值得留意。

中國第２季ＧＤＰ按年上升３﹒２％，主要是受益於固定資產投資回穩。展望未來，中央仍

將推動基建，包括未來２－３年大幅增加防洪工程，將有利水泥需求。雖然水泥價格近期因天氣

欠佳而明顯回落。但預期踏入９月的旺季，水泥價量將一齊回升。建議投資者可留意大型水泥股

包括華潤水泥（０１３１３）以及海螺（００９１４）。

Ａ股經過早前調整後回穩，而且近日Ａ股成交回升，深證成分股指數於１３０００點，上證

綜合指數於３２００點將為短線的主要支持。



＊標指能否守穩於３２００點上成關鍵＊



聯儲局議息會議後，宣布維持利率不變。會後聲明表示，最近幾個月經濟活動和就業有所回

升，但仍遠低於今年年初的水平，未來經濟路徑極大程度取決於疫情的發展歷程。聯儲局承諾動

用一切可用工具，維持經濟增長。鮑威爾表示，完全沒有考慮加息，相信在未來一段很長時間，

貨幣政策仍會保持寬鬆。總體而言，聯儲局及鮑威爾言論符合市場預期。

雖然聯儲局言論鴿派，但會議後並沒有提及任何債券孳息曲線控制以及負利率措施。事實上

，美國疫情後，大幅增加財政赤字，聯儲局亦大幅擴大資產負債表，以作配合。由於現階段美股

仍處於近歷史高位，聯儲局暫時或無意加快貨幣寬鬆，造成更多的泡沫。然而，聯儲局明言全力

支持經濟。假如未來美國經濟增長失速，在利率已近零水平下，預料聯儲局將需要採用其他貨幣

政策工具，支持經濟。未來美元貨幣政策只有更寬鬆。

美國共和黨參議員提出新一輪的經濟刺激方案，總值１萬億美元，目前市場繼續關注美國國

會於刺激方案的談判進展。另一方面，新冠肺炎疫情於日本、歐洲以及香港等地區反彈，令不少

早前疫情較溫和的國家，再次收緊社交距離措施，不利於經濟復甦。

美股季績期已過一半，科網龍頭業績報喜，股價表現撐起大市，但大市升勢並不全面。再加

上聯儲局暫不進一步寬鬆，美股升勢的持續性未必太強。投資者宜留意標普５００指數能否守穩

於３２００點的支持位之上。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＢＮＪ９４

３╱ｄｅｔａｉｌｓ〉。其及╱或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益







【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

