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即市新聞

06/08/2020 09:15

《財金樂道－陳樂怡》中央強調內循環，消費水泥股值留意

　　《財金樂道》近期港股反覆波動，一度下試１００天線的支持，不過美國上月製造業數據造
好及本港新確診人數回落至雙位數，帶動大市於低位反彈。惟現時中美關係仍較複雜，加上本港
的疫情仍未算受控，料社交限制措施仍需維持一段時間，將繼續困擾大市。
　　目前２０天線為恆指下個阻力位，而１００天線則為主要支持。另外，恆指公司將於８月
１４日公布季度檢討，預計潛在恆指成分股包括阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）
和小米（０１８１０），料將成為短期焦點。
　
＊焦點重返基本面，小心風險資產回吐＊
　
　　環球股轉債的趨勢亦見明顯，根據ＥＰＦＲ資料，截至上周三為止一周，全球股票基金淨流
出１８億美元，不過貨幣基金與債券基金類別分別錄得５５億美元與１７２億美元的淨流入，反
映避險情緒升溫，投資者需留意資金輪動。事實上，近期的投資市場主要由資金市推動，而近日
的業績公布以及多個地區疫情反彈，均令投資者焦點重返基本面，風險資產的回吐壓力不容忽視

　　中央表示將大力推動構建國內及國際雙循環，相互促進的新發展格局。當中市場亦焦點於內
循環的發展。事實上，由於全球外部經濟均受疫情影響出現萎縮，加上保護主義上升，擴大內需
市場，以刺激經濟增長，將更為可行及有效。根據國統局數據，第二季社會消費品零售總額同比
下降３﹒９％，比一季度收窄１５﹒１％。由於中央政策針對保就業、保民生等，未來或加大定
向發放消費券及補貼力度，再配合急速發展的網上消費渠道，內需概念股值得留意。
　　中國第２季ＧＤＰ按年上升３﹒２％，主要是受益於固定資產投資回穩。展望未來，中央仍
將推動基建，包括未來２－３年大幅增加防洪工程，將有利水泥需求。雖然水泥價格近期因天氣
欠佳而明顯回落。但預期踏入９月的旺季，水泥價量將一齊回升。建議投資者可留意大型水泥股
包括華潤水泥（０１３１３）以及海螺（００９１４）。
　　Ａ股經過早前調整後回穩，而且近日Ａ股成交回升，深證成分股指數於１３０００點，上證
綜合指數於３２００點將為短線的主要支持。
　
＊標指能否守穩於３２００點上成關鍵＊
　
　　聯儲局議息會議後，宣布維持利率不變。會後聲明表示，最近幾個月經濟活動和就業有所回
升，但仍遠低於今年年初的水平，未來經濟路徑極大程度取決於疫情的發展歷程。聯儲局承諾動
用一切可用工具，維持經濟增長。鮑威爾表示，完全沒有考慮加息，相信在未來一段很長時間，
貨幣政策仍會保持寬鬆。總體而言，聯儲局及鮑威爾言論符合市場預期。
　　雖然聯儲局言論鴿派，但會議後並沒有提及任何債券孳息曲線控制以及負利率措施。事實上
，美國疫情後，大幅增加財政赤字，聯儲局亦大幅擴大資產負債表，以作配合。由於現階段美股
仍處於近歷史高位，聯儲局暫時或無意加快貨幣寬鬆，造成更多的泡沫。然而，聯儲局明言全力
支持經濟。假如未來美國經濟增長失速，在利率已近零水平下，預料聯儲局將需要採用其他貨幣
政策工具，支持經濟。未來美元貨幣政策只有更寬鬆。
　　美國共和黨參議員提出新一輪的經濟刺激方案，總值１萬億美元，目前市場繼續關注美國國
會於刺激方案的談判進展。另一方面，新冠肺炎疫情於日本、歐洲以及香港等地區反彈，令不少
早前疫情較溫和的國家，再次收緊社交距離措施，不利於經濟復甦。
　　美股季績期已過一半，科網龍頭業績報喜，股價表現撐起大市，但大市升勢並不全面。再加
上聯儲局暫不進一步寬鬆，美股升勢的持續性未必太強。投資者宜留意標普５００指數能否守穩
於３２００點的支持位之上。《凱基證券亞洲研究部分析員　陳樂怡》
　
陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＢＮＪ９４
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