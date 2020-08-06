【大國博弈】王毅：以冷靜面對美方衝動焦躁，隨時重啟各層級對話

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中國外交部長王毅接受《新華社》專訪時表

示，當前，世界經濟正經受疫情嚴重衝擊，中美作為世界上最大的兩個經濟體，理應堅持平等互

惠，以合作而不是脫勾來推動兩國關係的發展，並為這個世界承擔起責任。中方願意堂堂正正地

與美方開展坦率有效的溝通，準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁。我們隨時可以與美方

重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。

王毅又指，中方提出可以梳理制定關於合作、對話、管控分歧的三個清單，並為下步交流確

定路線圖。目的只有一個，就是敦促美國放下傲慢和偏見，通過平等和建設性對話，緩解當前的

緊張局面，回到不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的正確軌道。這才符合兩國人民的共同利益

，也是國際社會的普遍期待。



＊美方如果要發動「外交戰」，中方必將奉陪到底＊



王毅表示，中國駐休斯敦總領館是中美建交之後中方在美國開設的第一個總領館，一直都是

中美友好的重要象徵。關閉這樣一個具有重要歷史和現實意義的總領館，就相當於關閉了一扇中

美兩國人民相互溝通瞭解的窗口，對中美關係的正常發展和民間友好都造成了損害。

對於美方的蠻橫無理，中方當然不會坐視不管，我們的反制措施合情、合理、合法，也完全

符合外交慣例。中方沒有意願也沒有興趣與美方打什麼「外交戰」，因為這只會對兩國人民的利

益造成更多損害。發動「外交戰」也並不證明美國的強大，反而暴露出美國愈來愈缺乏自信。如

果美方還要一錯再錯，那中方必將奉陪到底。

