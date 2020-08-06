《思前想後－郭思治》港股反覆待變，五大恒生科指股有力再上

《思前想後》承接７月尾之跌勢，大市於８月份首個交易日再進一步受壓，恆指於３日曾一

度跌至２４２５０點，即此刻已再進一步跌穿１００天線（約２４２６３點），論形態當屬反覆

續尋底之格局，惟到４日已見改善，在維穩買盤支持下，大市出現明顯反彈，而恆指一度抽升至

２５０６２點，即其時大市已一舉重越５０天線（約２４７２３點）及１０天線（約２４７９８

點），至此，整個大市技術上已初呈回穩訊號，惟需指出，由於目前包括１０天線（約２４７９

８點）、５０天線（約２４７２３點）及１００天線（約２４２６３點）均會位居於５５０點之

波幅之內，即只要大市稍作較明顯之移動，技術上已可出現升破或跌穿之訊號，故相關訊號實無

太多啟示性，只是代表大市暫時處反覆待變而已。

８月份首兩個交易日，暫是由３日之低位２４２５０點升至４日之高位２５０６２點，即技

術上初呈先低後高之形態，而波幅暫為８１２點，首先，一個月之高低位是不該同時出現於兩個

交易日之內，加上８１２點之波幅亦不可能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，定必有更

大之波幅點出現，而照目前之形態看，由於恆指已稍升離３日之低位２４２５０點，故技術上該

有利於再進一步上尋月內高位，但需指出，目前衹是８月份之初旬，在本月餘下之交易日，存在

之變數仍大，情況就如７月份，恆指於初旬先行急升，但其後卻大幅逆轉而下。



＊螞蟻上市阿里料非經常收益逾三千億＊



自恆生科技指數推出後，一眾新經濟股之表現明顯優於大市，即使恆指於３日一度低見２４

２５０點，惟恆生科技指數仍然穩企，從數隻科技指數之重磅股看，相信情況該可維持，先看阿

里巴巴（０９９８８），在買盤追捧下，股價已重越２５０元以上，照勢頭看，形態該有利於伺

機上試前高位２６３﹒８０元，焦點該在螞蟻集團，因市傳其市值高達１００００億元，以阿里

巴巴手持螞蟻集團逾３３％股權計，一旦成功上升，將有達３３００億元之非經常性收益，對阿

里巴巴而言當具相當刺激性。至於騰訊（００７００），股價月來雖稍見反覆，惟相對整個中期

升浪計，當屬急升後之高台消化而已，現股價既已成功重越５５０元，形態該有利於伺機上試前

高位５６４點，另一隻美團點評（０３６９０）則已再創歷史高位至２２１﹒６０元，論估值當

偏高，惟在大數據概念主導下，資金仍不斷追逐。還有小米集團（０１８１０）及阿里健康（２

４１）等則仍整固待變，而照近期之走勢看，技術上亦似正伺機推上，上述５隻新經濟股在恆生

科技指數內具一定主導性，因阿里巴巴佔指數之比重達８﹒５３％，騰訊佔８﹒５２％，美團點

評佔８﹒３３％，小米集團佔８﹒１１％，另阿里健康亦佔８﹒０２％，單是上述５隻重磅新經

濟股在恆生科技指數之成份比重已佔達４１﹒５１％。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》

（本欄逢周四刊出）



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