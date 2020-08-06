【大灣區】深圳據報即將發布「以舊換新」汽車購置獎勵

《經濟通通訊社６日專訊》據內媒報道，深圳市商務局根據《深圳市人民政府辦公廳關於印

發進一步激發消費活力促進消費增長的若干措施的通知》有關要求，日前發布了「以舊換新」汽

車購置獎勵的申領指引，以鼓勵深圳市民綠色消費、支持消費者購買更環保的小汽車。根據該項

通知，小汽車銷售價格在３０萬元人幣以下的，可獲３０００元人幣的一次性獎勵。（ａｃ）

