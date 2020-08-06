《輪證高清－孫明哲》盡用產品深度，靈活比較產品特性

《輪證高清》近期窩輪牛熊證市場上主要觀察是騰訊認購證的槓桿變得不吸引，原因我們在

早前的文章已分析過，主要是因為騰訊股價近月急升，行使價合適的認購證都是新發行、年期較

長的產品，其次是近期騰訊的波幅上升，連帶其引伸波幅上升，令輪價向上，導致市場上合適條

款的騰訊認購證的槓桿都降低。從短線投資者的角度看，如果希望利用槓桿工具捕捉騰訊的走勢

，投資者只能接受這個客觀的現象，又或者利用市場上產品的深度，擴大選擇產品的範圍包括牛

熊證，比較不同產品的特性。

以周二（４日）收市數據計，用本欄一直提到的三部曲篩選騰訊認購證，以行使價５５０至

６５０元、２個月期以上、街貨低於３０％去作篩選，市場上有７５隻騰訊認購證符合這三部曲

條件，這批產品的實際槓桿大都於７倍以下。投資者如果希望尋找槓桿更高的產品，一可考慮擴

大篩選條件，以較價外、短期作篩選，但風險同時亦會相對增加，因為價外及短期證容易受引伸

波幅影響，而且短期證的時間值損耗會急速上升，有可能會得不償失。二是可考慮利用窩輪以外

的槓桿工具，即是牛熊證。現時收回價距離騰訊現貨價有約２０元差距的騰訊牛證能提供約２０

倍的實際槓桿，比條款合適的認購證多出１３倍。當然，牛熊證有額外的收回風險，投資者就需

要衡量這２０元的收回距離值不值得多出的１３倍槓桿呢。另外，投資者同時亦可比較收回價距

離騰訊現貨價約４０元差距的牛證，這有約７％的差距，提供約１２倍槓桿，亦比條款合適的認

購證多出５倍以上，投資者亦可以自行衡量這收回風險值不值得換取更高的槓桿。各人的風險胃

納不同，沒有一個標準的答案，但既然騰訊認購證因市場因素變得槓桿不吸引，「窮則變、變則

通」，投資者應多想不同辦法，利用市場在條款上、在產品種類上的深度及闊度，去靈活比較不

同產品的特性，找出最合適市況及自身風險胃納及投資需要的產品。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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