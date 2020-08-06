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06/08/2020 09:40

【華為動向】華為未來五年投入２５億人幣布局全光產業生態建設

　　《經濟通通訊社６日專訊》昨日（５日）華為對外正式推出「星光計劃」，並宣布在未來五
年投入２５億元人民幣用於全光產業生態建設。華為傳送與接入產品線總裁靳玉志表示，５Ｇ與
Ｆ５Ｇ互為補充，在不同的業務場景發揮著不可替代的作用。
　　華為預計未來五年，Ｆ５Ｇ將帶來至少千億級的產業投資空間，惠及政務、電力、交通、教
育、製造、金融等各行業，激發新一輪的經濟增長。（ｊｔ）

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