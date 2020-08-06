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即市新聞

06/08/2020 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收升８９點報６﹒９４４１，續創５個月最高

　　《經濟通通訊社６日專訊》市場憧憬中美關係緩和，疊加避險情緒消退美元續軟，中國外匯
交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４３８，較上個交易日升３１４點子，連升三個交易
日，創３月１０日以來五個月新高，漲幅亦創一個月最大，上個交易日報６﹒９７５２。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）隨中間價走勢，今早大幅高開１８０點子報
６﹒９３５０，甫開市即衝破６﹒９５及６﹒９４關，惟已是全日最高位，其後升幅收窄，最終
收報６﹒９４４１升８９點子，仍創自３月９日以來５個月新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌６０點子，報６﹒９４５５。

＊中美高層下周會談前風險有限，後續人幣或加速反彈＊

　　交易員稱，隔夜美指大跌助力非美貨幣回升，早盤時段美元暫時企穩，逢低客盤購匯需求限
制人民幣反彈，不過人民幣仍大概率偏升值，仍可尋機結匯。他們指出，市場對美國刺激政策落
地抱有預期，面對全球央行大量的流動性投放，高收益資產料持續得到青睞，人民幣也會得到進
一步提振。中美８月１５日高層會談前可能風險相對有限，後續若無明顯意外，後續人民幣可能
加速反彈。
　　市傳中美將於下周六（１５日）啟動高層對話，以檢視首階段貿易協議執行情況。中國外交
部長王毅最新接受《新華社》採訪時表述溫和，指中美隨時啟動各層級對話。（ｊｔ）

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