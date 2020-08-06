【支付變局】傳四大國有銀行在深圳等地測試「數字人民幣」Ａｐｐ

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行在周一（３日）召開的下半年工作電視會議上提出，上

半年法定數字貨幣封閉試點已順利啟動，下半年將積極穩妥推進法定數字貨幣研發。內媒引述數

名國有大行人士表示，正在深圳等地大規模測試數字錢包應用，工行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）、農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中行（０３９８８）（滬

：６０１９８８）及建行（００９３９）（滬：６０１９３９）四大行正在同時測試「數字人民

幣」電子錢包，但考慮到系統負荷等原因，目前還屬於內測階段，為日後數字貨幣正式落地進行

測試準備。

據《２１世紀經濟報道》引述一名國有大行人士指，他所屬的銀行正在大規模測試「數字人

民幣」Ａｐｐ，打開後有身份編碼，該Ａｐｐ暫時不能公開下載。消息透露，註冊Ａｐｐ須在四

大行其中一家開立數字錢包，數字錢包將掛靠銀行帳戶，界面和操作邏輯和中國銀聯的雲閃付

Ａｐｐ相類似，不過目前問題是「數字人民幣」的線下消費渠道非常有限，落地場景不足，有參

與測試的銀行只能利用該Ａｐｐ收取員工黨費及工會費。



＊人行設立成方金科，推進金融科技＊



人民銀行已於７月３０日成立成方金融科技有限公司，註冊資本為２０﹒０７８億元人民幣

，股東包括中國金融電子化公司、中國人民銀行清算總中心等單位，經營範圍涉及軟件開發，技

術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓，數據處理，計算機系統服務等。

人民銀行科技司負責人表示，人行將根據情況逐步整合完善央行科技資源布局，為增強金融

服務實體經濟能力、打好防範化解重大金融風險攻堅戰等重要工作提供技術保障。

外媒早前報道，國務院考慮對騰訊（００７００）旗下的微信支付和螞蟻集團旗下的支付寶

開展反壟斷調查，不過沒獲證實。（ｅｙ）

