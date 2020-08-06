  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/08/2020 09:18

【支付變局】傳四大國有銀行在深圳等地測試「數字人民幣」Ａｐｐ

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行在周一（３日）召開的下半年工作電視會議上提出，上
半年法定數字貨幣封閉試點已順利啟動，下半年將積極穩妥推進法定數字貨幣研發。內媒引述數
名國有大行人士表示，正在深圳等地大規模測試數字錢包應用，工行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）、農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中行（０３９８８）（滬
：６０１９８８）及建行（００９３９）（滬：６０１９３９）四大行正在同時測試「數字人民
幣」電子錢包，但考慮到系統負荷等原因，目前還屬於內測階段，為日後數字貨幣正式落地進行
測試準備。
　　據《２１世紀經濟報道》引述一名國有大行人士指，他所屬的銀行正在大規模測試「數字人
民幣」Ａｐｐ，打開後有身份編碼，該Ａｐｐ暫時不能公開下載。消息透露，註冊Ａｐｐ須在四
大行其中一家開立數字錢包，數字錢包將掛靠銀行帳戶，界面和操作邏輯和中國銀聯的雲閃付
Ａｐｐ相類似，不過目前問題是「數字人民幣」的線下消費渠道非常有限，落地場景不足，有參
與測試的銀行只能利用該Ａｐｐ收取員工黨費及工會費。

＊人行設立成方金科，推進金融科技＊

　　人民銀行已於７月３０日成立成方金融科技有限公司，註冊資本為２０﹒０７８億元人民幣
，股東包括中國金融電子化公司、中國人民銀行清算總中心等單位，經營範圍涉及軟件開發，技
術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓，數據處理，計算機系統服務等。
　　人民銀行科技司負責人表示，人行將根據情況逐步整合完善央行科技資源布局，為增強金融
服務實體經濟能力、打好防範化解重大金融風險攻堅戰等重要工作提供技術保障。
　　外媒早前報道，國務院考慮對騰訊（００７００）旗下的微信支付和螞蟻集團旗下的支付寶
開展反壟斷調查，不過沒獲證實。（ｅｙ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/08/2020
美元跌金價破頂突破二千美元　金銀股全線攀升　金ETF創新高
中國故事05/08/2020
《神州經脈》財新服務業PMI大遜預期　憧憬中美會晤滬指四連升
財經熱話05/08/2020
【新政出台】內地加強支援集成電路產業　晶片股再發力軟件股跟升
FOCUS05/08/2020
【FOCUS】「懶搞笑」觸華府神經　TikTok因何犯大忌?
開市Good Morning05/08/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯32至35元阻力大
財經熱話05/08/2020
疫後消費待釋放　蒙牛兩地擴產品組合
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金