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即市新聞

06/08/2020 14:54

【大國博弈】大摩：美國設非關稅壁壘，中國以加快科技本土化應對


　　《經濟通通訊社６日專訊》中美全方位對立愈演愈烈，在科技戰方面，美國特朗普政府周三
（５日）表示，正在加緊從美國數字網絡中清除不受信任的中國應用（Ａｐｐ）。摩根士丹利最
新研究報告指出，最近的ＴｉｋＴｏｋ事件透出美國如何利用非關稅措施築牆，而隨著中美緊張
關係從半導體向應用程序擴張，中國政府正在加快科技本土化進程，但不太可能有針對在華美國
大型科技公司的措施。
　　該行認為，ＴｉｋＴｏｋ事件發展表明，美國願意使用非關稅措施，在被視為潛在經濟或國
家安全威脅的部署技術周圍設置障礙。預計支持這一立場的政治情緒不會很快消散，即使即將到
來的美國大選導致權力發生改變，因為兩黨領導人都聲稱對中國持強硬立場。

＊反制措施不太可能針對大型美國科技公司＊

　　至於中國如何應對？報告指出，為了應對美國的非關稅壁壘，中國可能會優先考慮就業市場
的穩定而採取非關稅措施，但不太可能針對在中國擁有深度供應鏈整合的大型美國科技公司。
　　中國選擇加快科技本土化進程，國策支持舉措推陳出新。國務院近期發文，多舉措促進集成
電路產業和軟件產業高質量發展，對滿足條件的部分集成電路企業，第一年至第１０年免徵企業
所得稅；並大力支持符合條件的上述兩類企業在境內外上市融資，加快境內上市審核流程等。
（ｗｌ）

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