【大國博弈】中國再敦促美方停止對媒體政治打壓，將維護正當權益

《經濟通通訊社６日專訊》今日是美國給予中國駐美記者９０天簽證有效期的最後一天，美
方至今未有批准任何一名中國記者的簽證續期申請。《環球時報》稱美方目前既沒拒絕也沒批准
，形容是「曖昧處置」。在北京，中國外交部發言人汪文斌於例行記者會上表示，重申中國媒體
面對的來自美國方面的壓力加大，在美正常報道受到干擾。他再次敦促美方停止對中國媒體的政
治打壓，並稱將採取措施維護中方媒體的正當權益。（ｗｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS06/08/2020
【FOCUS】侵侵續擴「極限施壓」 萬千艱難唯有自強
|開市Good Morning06/08/2020
《開市Good Morning》林家亨：不宜配置過量黃金資產
|中國故事06/08/2020
【支付變局】傳四大國有銀行測試「數字人民幣」 勢對撼阿里騰訊
|中國故事06/08/2020
《京城近觀》老藥鋪同仁堂跨界賣咖啡
|財經熱話05/08/2020
美元跌金價破頂突破二千美元 金銀股全線攀升 金ETF創新高
|中國故事05/08/2020
《神州經脈》財新服務業PMI大遜預期 憧憬中美會晤滬指四連升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰