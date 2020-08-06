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06/08/2020 16:10

【大國博弈】中國再敦促美方停止對媒體政治打壓，將維護正當權益

　　《經濟通通訊社６日專訊》今日是美國給予中國駐美記者９０天簽證有效期的最後一天，美
方至今未有批准任何一名中國記者的簽證續期申請。《環球時報》稱美方目前既沒拒絕也沒批准
，形容是「曖昧處置」。在北京，中國外交部發言人汪文斌於例行記者會上表示，重申中國媒體
面對的來自美國方面的壓力加大，在美正常報道受到干擾。他再次敦促美方停止對中國媒體的政
治打壓，並稱將採取措施維護中方媒體的正當權益。（ｗｌ）

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