【大國博弈】中國再敦促美方停止對媒體政治打壓，將維護正當權益

《經濟通通訊社６日專訊》今日是美國給予中國駐美記者９０天簽證有效期的最後一天，美

方至今未有批准任何一名中國記者的簽證續期申請。《環球時報》稱美方目前既沒拒絕也沒批准

，形容是「曖昧處置」。在北京，中國外交部發言人汪文斌於例行記者會上表示，重申中國媒體

面對的來自美國方面的壓力加大，在美正常報道受到干擾。他再次敦促美方停止對中國媒體的政

治打壓，並稱將採取措施維護中方媒體的正當權益。（ｗｌ）

