【ＦＯＣＵＳ】侵侵續擴「極限施壓」，萬千艱難唯有自強

【ＦＯＣＵＳ】隨著預測往績彪炳的歷史學家Ａｌｌａｎ Ｌｉｃｈｔｍａｎ，宣布「押寶

」今屆花旗國總統大選將由民主黨的拜登勝出，侵侵以對華「有組織的政治戰」爭取翻盤的連任

劇本正愈來愈清晰。

從關稅、華為，到最新的ＴｉｋＴｏｋ、潔淨網絡，無不體現運用「極限施壓」手段，試圖

摧毀對手意志，最終達到一己目的的萬用公式。現時的關注是，在干預自由市場方面初嘗名利雙

收甜頭的他，會否將此策略用於更廣泛、更危險的領域？



＊鑒「冷戰之父」有組織政治戰＊



距離１１月３日選舉日不足三個月，支持率持續落後的侵侵，連任前景再顯「凶兆」。美利

堅大學歷史學教授Ａｌｌａｎ Ｌｉｃｈｔｍａｎ周三（５日）稱，今屆大選將由拜登勝出。自

１９８４年來成功預測歷屆總統大選結果（包括２０１６年）的Ｌｉｃｈｔｍａｎ，

其結合１３種變量的預測模型被稱為「白宮的鑰匙」。

面對肺疫、經濟、民調一堆爛攤子，侵侵會如何體現自己比「瞌睡喬」擁有更好的治國能力

，成功說服選民投自己一票？

借鑒當年「美蘇冷戰之父」Ｇｅｏｒｇｅ Ｋｅｎｎａｎ的策略－－以「有組織的政治戰（

ｏｒｇａｎｉｚｅｄ ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｗａｒｆａｒｅ）」，包括政治聯盟、經濟措施、

技術封鎖、意識形態等一切手段，摧毀對方的意志，實現其政策目標－－借反華來翻盤的劇本正

愈來愈清晰。在此劇本中，「極限施壓（ｍａｘｉｍｕｍ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）」手段被侵侵運

用得出神入化。



＊提防從干預生意到下更大賭注＊



從去年揚言對全部中國輸美產品加徵２５％懲罰性關稅，到今年５月升級禁令封堵華為後路

；從上周對ＴｉｋＴｏｋ設定９月中「ｓｅｌｌ ｏｒ ｂａｎ」的死線，到蓬佩奧昨日宣布擴

大「潔淨網絡」倡議，明言將干預運營商、網店、應用程式、雲存儲、電纜五大領域，包括早前

突限中國３日內關閉休斯頓領事館，無不是近乎違背常理地橫加一刀、極限試探。

最新消息就指，微軟收購ＴｉｋＴｏｋ的價錢最多不逾３００億美元，相當於後者３００億

－５００億美元估值的下限；如坐針氈的恐還有騰訊（００７００）旗下ＷｅＣｈａｔ，乃至在

美國東（維吉尼亞）西（矽谷）海岸各設有超大級別雲服務資料中心的阿里

（０９９８８）。再下一個，會否輪到在全球斬獲粉絲無數的網遊業務，可謂一切皆有可能。



＊勿中侵侵摧毀意志牌＊



現時的關注是，侵侵對中國企業及自由市場橫加干預，一單單「大刁」帶來名利雙收之餘（

儘管拜登最新指摘中美第一階段貿易協議一敗塗地），他大有可能將此賭徒式試探、敲詐策略，

用於更廣泛、更危險的領域。花旗國衛生部長Ａｌｅｘ Ａｚａｒ最新計劃訪台（１９７９年以

來最高級別華府閣員）、國防部長Ｍａｒｋ Ｅｓｐｅｒ揚言「必須在包括軍事在內的多個領域

與中國展開更激烈競爭」，恐都是訊號之一。

面對未來三個月風高浪急，除了ｂｕｙ ｔｉｍｅ和累積實力，華為筆記本電腦開機畫面的

歡迎詞之一或可共勉－－「不要把世界讓給你討厭的人」。勿被擊垮意志，艱難我奮進！

