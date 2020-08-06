《法證攻防－林恩》港股步入業績期，騰訊下周三放榜

《法證攻防》上周一（２７日）全新推出的恆生科技指數，截至本周三（５日）暫錄７連升

。上周美股重磅科技股公布季度業績，第二季度美國新冠肺炎疫情嚴重，四大科技企業業績卻優

於市場預期。港股步入亦新一輪業績期，騰訊將於下周三（１２日）公布中期業績。而騰訊放榜

後兩日，恆指公司將宣布新一輪季檢結果。有機會被染藍的科技股阿里巴巴，美團點評和小米集

團未公布明確的業績公布日期。

騰訊目前市盈率已升至約５０倍，市場關注騰訊遊戲、廣告及雲服務等業務表現。遊戲方面

，騰訊的「王者榮耀」和「和平精英」收入表現強勁，並將於業績公布同日推出重磅新手遊「地

下城與勇士」。《２０２０年１－６月中國遊戲產業報告》中指出，２０２０年上半年，中國遊

戲市場實際銷售收入同比增長２２﹒３４％，其中移動遊戲同比增長３５﹒８１％。

最近騰訊視頻上線的劇集「三十而已」在內地大受歡迎。回顧第二季度，騰訊推出綜藝「創

造營２０２０」，但其他視頻平台亦先後推出類似綜藝節目形成競爭，例如芒果ｔｖ的「乘風破

浪的姐姐」和愛奇藝的「青春有你２」。其次，抖音和快手等短視頻的興起對騰訊廣告收入的影

響也是不容忽視的。相比社交媒體龍頭企業Ｆａｃｅｂｏｏｋ，在美國第二季度ＧＤＰ大幅下滑

３２﹒９％的情況下，Ｆａｃｅｂｏｏｋ第二季度營收則同比增長逾１成，而廣告業務是主要收

入來源之一。疫情的影響下，電商及線上服務的廣告投入增加，彌補了傳統廣告商的流失。但對

比兩者股價，２０２０年頭至今騰訊已錄得５０％增長，而美股Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價只上升了

兩成左右。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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