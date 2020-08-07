《陸言堂－陳永陸》騰訊在中美角力風眼中，海外業務或受影響

《陸言堂》中美的問題，一直都是影響港股的最大因素，雖然大家都覺得在美國制裁下，中

國不一定會受到影響，因為美國對中國的依賴亦不容忽視，同時港股亦可以在國家隊的支持下，

不會出現大跌的情況，可是當中美的爭吵，香港如果會牽涉其中，其實很難會不受影響。



故此，雖然根據彭博社最新引述美國官員消息指，總統特朗普最新針對微信的行政命令將阻

止與其相關的交易，但不會阻止騰訊（００７００）其他交易，甚至大家認為騰訊主要市場在中

國，所以美國的禁制令，對騰訊影響有限。



當然，ＷｅＣｈａｔ等用戶主要在中國，但同時要留意的是不少中國居民主以ＷｅＣｈａｔ

在海外購物，如果美國禁止ＷｅＣｈａｔ在美國使用，變相相關的支付系統，亦可能無法在美國

使用，加上其他國家有機會在未來跟隨美國的行動，這會令騰訊部分海外業務所受到的影響，較

大家想像為嚴重，所以雖然今日騰訊股價在５００元以下有支持，並即市出現超過５％的反彈，

可是短期而言既然騰訊已在中美角力的風眼之中，暫時避開一下，亦屬正常。



至於剛公布業績理想的中芯（００９８１），股價似乎亦有一定的壓力，而且問題同樣複雜

，因為大家對中芯的憧憬來自大家相信就算美國不供貨給華為，中芯亦可以代替。當然，有不少

人會懷疑，中芯的技術與台積電及三星這些國際龍頭公司有一定的差距，可是大家仍然相信加快

研發的速度，可以令中芯追上其他同業的速度，令華為等內地企業在日後可以依賴中芯。



可是中芯的國際聯合首席執行官梁孟松在面對關於美國對華為進行制裁的問題有何看法時表

示，不會就個別客戶作出評論，但強調集團絕對遵守國際規則，不作違反規章之事，並只預計會

有很多其他客戶進入公司的有限產能，中芯所受到的影響可以控制，這不禁令人懷疑，中芯亦要

守美國的規則。加上，中芯今年折舊增加對毛利率影響大約有５個百分點，集團承認毛利率對淨

利潤帶來壓力，同時亦在想辦法緩解，這令市場對中芯未來的盈利增長動力，有所顧慮，所以就

算Ａ股仍然高達８０元人民幣，但由於兩地的投資者不同，對估值的理解不同，中芯Ｈ股暫時不

應過分憧憬。《獨立股評人 陳永陸》



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