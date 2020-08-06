《豪匯有期－陳健豪》美匯指數有反彈條件

《豪匯有期》美匯指數單在７月份急跌超過４％，其中大部分跌幅都在７月下旬出現，尤其

在聯儲局對未來經濟悲觀、市場預期聯儲局在９月份議息會將有貨幣政策進一步寬鬆的預期，同

時間美國１０年期債息孳息率持續下跌，執筆時已跌至０﹒５１％，創下近半年低位，亦貼近歷

史收市紀錄低位，直接削弱美元資產吸引力。



美元弱勢，主線離不開兩方面，美國經濟及中美關係惡化。近日有跡象顯示美國在阻止疫情

擴散方面略有進展，例如上周末錄得單日新增確診數字少於５萬宗，略低於早前的新常態６、７

萬宗，乃７月初以來第一次，同時每日確診人數已低於印度，雖然數字仍然嚴重，但至少略有改

善市場應可暫時抖一抖氣。另一方面，雖然美國國會在８月７日休會，目前兩黨仍有分歧，但市

場仍預期美國新一輪紓困措施即將出台，財長努欽就希望在本周末前雙方能達成共識。目前市場

流傳版本為兩黨同意全民額外再派美元１２００元緊急紓困措施，但在下半年總統大選前，這些

派糖措施相信阻力不大，兩黨最終達成妥協方案機會仍高，要是能達成共識，雖然難以即時刺激

消費市場，預期對穩定美元能有一定幫助。至於中美關係方面，中美雙方將在８月１５日就兩國

首階段貿易協議履行進度舉行會議，或有助稍稍紓緩近日的緊張氣氛。



美匯指數短線支持在２８個月低位之９２﹒５，阻力則分別在９４﹒０及９５﹒８，美元被

看淡已經成為下半年主軸，眾多投資者在靜待機會重新沽出美元，預計下跌趨勢不變，年底仍以

２０１８年水平８９－９０為目標，不過在先跌後回升或先反彈後再跌，我預計美元先反彈後再

跌機會稍高。



美元能否反彈另一關鍵在周五的非農業新增職位，本周只要成功守住９２﹒５未有再創新低

，就有條件跌唔死後置之死地而後生，一旦再直接跌穿９２﹒５，在一浪低於一浪原則下，要營

造短線反彈條件又需要下一次機會。佔美匯指數比重最大的歐元，仍以１﹒１６５０甚至３月份

高位１﹒１４５０－１﹒１５００為吸納機會。《艾德證券期貨總經理 陳健豪》



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