【新冠肺炎】中檢被指未獲認可，政府稱可夥拍其他化驗所提供服務

《經濟通通訊社６日專訊》政府發言人解釋，早前決定透過防疫抗疫基金以直接採購服務的

方式，向３個私營化驗機構採購檢測服務。由於疫情越趨嚴峻，有服務提供者為配合盡早推出檢

測計劃，決定先行以夥拍其他私營化驗所方式，提前提供政府要求的檢測服務量。

發言人指，每個檢測收費約由３００多元起，由於疫情持續反覆，政府將來需要採購更多私

營檢測服務。政府稱，截至８月４日，３間私營化驗機構已進行了超過９萬次檢測，當中有３１

個樣本呈初步陽性。

發言人表示，由於本地缺乏足夠有適當訓練及經驗進行病毒檢測的化驗人員，個別私營化驗

服務提供者申請自內地引入合適技術人員，為進行病毒檢測工作提供支援，任何輸入人員如需以

醫務化驗相關專業身分提供服務，均必須按照適用本地法例註冊或獲得豁免，但醫務化驗所內其

他支援運作的技術人員，如並非受法例規管的醫務化驗專業人員，則不在此限。

發言人又稱，政務司司長已豁免２１５名相關人士的強制檢疫，他們在港期間須接受醫學監

察，而於８月２日從內地抵港的７名內地核酸檢測支援隊先遣人員，在抵港時均持有７２小時內

的核酸檢測的陰性結果。政府強調，病毒檢測收集的資料，不會提供給境外機構或人士。

（ｃｗ）

