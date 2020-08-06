【國安立法】英國與日本表示支持香港自由

《經濟通通訊社６日專訊》英國外相藍韜文與到訪的日本外相茂木敏充會面後發表聲明，指
日本是英國的密友，亦是英國在亞洲的重要安全夥伴。英日兩國無論是在應對新冠狀病毒、網絡
安全、氣候轉變，以及支持香港自由方面，均會並肩而行，期待兩國未來建立更加緊密的伙伴關
係。（ｙｗ）（ｚｚ）
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